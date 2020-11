Zorgen bij werkgevers: 'Directeuren, houd uw personeel thuis!'

Hij vindt de nieuwe coronamaatregelen noodzakelijk, maar verwacht daarbij wel passende steun voor bedrijven. "We hadden eigenlijk verwacht dat de overheid daar al meteen mee zou komen", vertelt Schroor. Tot zijn ontevredenheid ligt er nog geen plan voor de steun.

Ook vindt Schroor het zorgwekkend dat bij veel bedrijven iedereen weer op kantoor werkt. Hij ziet volle kantoren. "Er wordt veel minder thuisgewerkt dan in de eerste coronaperiode. Daarom wil ik alle directeuren oproepen om hun personeel thuis te laten. Dat zorgt voor minder beweging, minder interactie, minder ontmoetingen en daardoor minder besmettingen. Dat werkt echt in ieders voordeel."

Winterslaapregeling

De nieuwe maatregelen richten vooral veel schade aan onder de zogenoemde doorlooplocaties. Zo moeten musea, pretparken en bioscopen weer op slot. Schroor merkt hiervoor veel begrip in de sector. "Twee weken geleden werd de horeca op slot gegooid terwijl de meeste restaurants het keurig deden. Daar was wat onvrede over. De goede restaurants werden gestraft voor de cafés die bleven feesten." Dat is nu anders. "Iedereen heeft er alles voor over om een totale lockdown te voorkomen."

Schroor pleit in Den Haag voor een winterslaapregeling, waarin de overheid in de wintermaanden de vaste lasten van de bedrijven betaalt. Nu worden alleen de loonkosten gecompenseerd. "Eigenlijk zou de overheid ook het gas, water en elektra moeten betalen. Die kosten lopen gewoon door, daardoor dreigen er bedrijven om te vallen die het zonder virus erg goed gedaan hadden. Als de overheid alles vergoed kunnen de zaken gewoon dicht en wachten op betere tijden."

Faillissementen

Schroor vreest voor faillissementen. "Er gaan nog een hoop bedrijven omvallen. Dat is deels logisch, want er waren genoeg bedrijven die sowieso al niet goed draaiden. Die hoeven wat ons betreft ook niet gered te worden door de overheid. Het gaat ons om de bedrijven die na het virus weer de draad kunnen oppakken. Als zij omvallen is dat heel erg voor de werkgelegenheid. Het duurt jaren voordat al die banen weer terug zijn."

Ook vandaag stond de telefoon weer roodgloeiend bij de belangenbehartiger. Veel ondernemers bellen met vragen. "Het zijn veelal praktische vragen", vertelt Schroor. "De ondernemers komen door de NOW-regelingen in een hoop bureaucratie terecht. Dat is niet iedereen gewend."

