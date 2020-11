Kritiek op nieuwbouwplannen in Roden-Zuid

Er zitten fouten in het plan voor Roden-Zuid, vindt Lijst Groen Noordenveld (LGN). Er is niet genoeg aandacht voor de natuur en de inwoners hebben niet genoeg mee kunnen praten. Bovendien wonen er steeds minder mensen in Roden en zitten er financiële risico's aan het plan. Vier klassieke fouten, vindt LGN.

Afgelopen week presenteerde wethouder Henk Kosters de oplossing voor de 'grote opgaven waar Roden-Zuid voor staat'. Volgens de wethouder is er dringend behoefte aan nieuwe woningen, betere wegen en moet er meer ruimte komen voor water en sport.

'Aantasten van leefbaarheid'

Maar volgens LGN wordt het groen in de gemeente al aangetast voordat de omgewaaide bomen van de storm in 2019 zijn vervangen. In het plan moeten bomen, dieren en planten ruimte maken voor een nieuwe weg. Daardoor wordt wonen in Roden minder aantrekkelijk, meent de partij.

Daarnaast zijn volgens de partij nieuwe huizen uit den boze, omdat er niet meer mensen in Roden komen wonen. "Woningbouw verandert daar niets aan. Er zijn sinds 2000 veel woningen bijgekomen in Roden en Peize, maar dat leidt niet tot meer inwoners. Er wonen alleen minder mensen per woning", schrijft LGN in een reactie op de plannen. Volgens de partij kan de gemeente beter de leegstand aanpakken: lege winkels en kantoren ombouwen tot woningen.

Gemiste kans

Dat er vooraf niet met bewoners en leden van verenigingen is gezocht naar creatieve en slimme plannen die het groen in stand houden, stuit de partij ook tegen de borst: een gemiste kans. LGN is daarom van mening dat inwoners niet enthousiast zijn over de plannen.

Met de plannen neemt de gemeente een groot financieel risico, zo zegt LGN. "De gemeente Noordenveld staat er financieel slecht voor. Er zijn nauwelijks reserves om financiële tegenslagen op te vangen." De inwoner betaalt volgens de partij de rekening voor de dure ambities voor het college.

Plannen bespreken

Nog voor het einde van het jaar buigt de gemeenteraad zich over de plannen van Roden-Zuid. Inwoners kunnen aan de gemeente laten weten hoe zij over de plannen denken.

Lees ook: