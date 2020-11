Teleurstelling bij Wildlands en bibliotheek Emmen door sluiting

"Het is heel dubbel eigenlijk. Aan de ene kant begrijpen we dat er een stevig pakket aan maatregelen genomen moet worden. We weten dat het niet aan de dierentuinen ligt, maar dat de regering vooral probeert de reisbewegingen terug te dringen. Aan de andere kant is het ook verdrietig, voor de bezoekers en onze medewerkers. Zij werken elke dag hard om een mooie dag voor de bezoekers en de dieren te realiseren. Dat zit er nu niet in."

'Absoluut geen ontslagen'

De afgelopen jaren waren financieel niet makkelijk voor Wildlands, maar Van Engelen kan nu nog niet zeggen welke gevolgen de sluiting voor het personeel heeft. "We moeten eerst maar eens afwachten hoe lang dit gaat duren. Voorlopig twee weken, maar dat kan natuurlijk ook langer worden. Van ontslagen is nu absoluut geen sprake."

Van Engelen hoopt dat de maatregelen, die voorlopig voor twee weken gelden, snel weer van tafel gaan. "Ik hoop natuurlijk dat het bij deze twee weken blijft. Niet alleen voor ons, maar ook voor alle anderen, zoals ondernemers", zo vertelt Erik van Engelen in deze video.

Tekst gaat verder onder de video.

Ook bibliotheken moeten door de nieuwe maatregelen hun deuren sluiten. Bij de Bibliotheek Emmen reageren ze begripvol. "Vooropgesteld is het natuurlijk jammer", zegt Anneke Heidemans van de bibliotheek in Emmen. "We hebben het hier veilig ingericht en zien de bibliotheek ook niet als het probleem, maar we snappen wel dat de maatregelen nodig zijn."

'Rustige werkplek in bibliotheek verdwenen'

Gisteren en ook vandaag was het nog druk in de bibliotheek, om boeken te lenen maar ook om te werken. "We zien sinds de start van de crisis dat steeds meer studenten en werkenden onze locatie weten te vinden. Ze kunnen hier rustig werken, wat een uitkomst is in deze tijd. Helaas moeten we ook voor hen de deuren sluiten, maar we hopen ze hier snel terug te zien."

Hunzo van Dam is één van de studenten in de bibliotheek. Hij baalt dat hij er morgen niet meer kan studeren. "Heel jammer, ik zit hier graag. Als ik thuis ga studeren doe ik het maar half, dan ben ik snel afgeleid en 'hang' ik met vrienden. Hier kan ik rustig leren."

Inleveren bij de boekenbus

Ondanks dat de bibliotheek de deuren vanavond sluit, is het lenen van boeken nog steeds mogelijk. "We gaan hier een afhaalpunt inrichten", vervolgt Heidemans. "Mensen kunnen hun reserveringen doorgeven en onze medewerkers zorgen er dan voor dat de boeken klaarliggen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk digitale boeken te lenen."

Het inleveren gaat via de 'boekenbus', een brievenbus waar boeken ingeleverd kunnen worden. "Zo komt er niemand met elkaar in contact en kunnen de boeken nog bij de juiste personen terecht komen. Laten we hopen dat het snel niet meer nodig is!"