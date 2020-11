Netwerkstoring tijdens persconferentie gevolg van graafwerkzaamheden

Zo'n duizend huishoudens in Drenthe hadden gisteren tijdens de persconferentie van premier Rutte last van een netwerkstoring. Volgens de coöperatie Sterk Midden-Drenthe en KPN is de storing veroorzaakt door een fout bij graafwerkzaamheden in Zwolle.

De kabels zijn volgens de glasvezelcoöperatie gistermiddag rond 15.00 uur geraakt, waaronder de Eurofiber-verbinding naar hun netwerk. De verbinding en insluiting van het buitengebied in Drenthe met het landelijke netwerk werd daardoor verbroken. De klus nam enkele uren in beslag, omdat 300 losse glasvezels aan elkaar moesten worden gelast. Alleen klanten van aanbieder Trined waren eerder geholpen, de meeste inwoners van o.a. de gemeente Midden-Drenthe konden in de nacht weer gebruik maken van het internet.

'Vette pech'

Deze maand is het glasvezelnetwerk van Coöperatie van Sterk Midden-Drenthe overgedragen aan opvolger KPN. Volgens Roel Seele, betrokkene bij beide partijen, heeft de storing dus niets te maken met de overname, maar met fouten bij graafwerkzaamheden.

Seele is zelf woonachtig in Witteveen en heeft de storing daardoor ook ervaren. "Dit is echt vette pech en uitermate vervelend", licht hij toe. "Vooral omdat het zo lang heeft geduurd en er een persconferentie was. Die heb ik nu met een hele zwakke verbinding via YouTube moeten volgen."

Toename in storingen

Voor inwoners die gebruikmaken van het netwerk is de situatie uiterst vervelend. Ook gemeenteraadsleden in Midden-Drenthe maken zich er druk om: "Dat nota bene bij zo'n calamiteit de klantenservice van onze provider Stipte buiten kantoortijden onbereikbaar is, vind ik tenenkrommend", schrijft gemeenteraadslid Henk de Weerd (VVD) op Twitter.

Een evaluatie tussen KPN, Sterk Midden-Drenthe en de leverancier volgt en er wordt gewerkt aan nieuwe afspraken ter preventie. De laatste tijd is volgens de coöperatie Sterk Midden-Drenthe een toename te zien van storingen als gevolg van graafschades. "Ons eigen netwerk wordt bijna wekelijks doorgegraven", vertelt Seele. "Maar meestal treft dat maar een paar huishoudens en nu legt het half Drenthe plat. De aannemer ontvangt de rekening."

