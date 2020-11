Eigenaar hond Renzo moet rekening toch betalen

De gemeente Assen heeft weinig verkeerd gedaan bij het in rekening brengen van kosten voor het in beslag nemen van hond Renzo. De eigenaar van de rottweiler ging tevergeefs tegen die kosten in bezwaar.

De bezwarencommissie van de gemeente Assen vindt dat de eigenaar de bijna vijfduizend euro aan kosten terecht moet betalen. Nagenoeg alle bezwaren die de hondenbezitter opvoerde, ontkrachte de commissie.

Bijtincidenten

Renzo werd in 2018 in beslag genomen door de gemeente na een reeks bijtincidenten. In 2016 beet Renzo een fietser, waarna de hond een muilkorf moest dragen en aangelijnd moest zijn tijdens het uitlaten. Dat ging tot 2018 goed, maar in dat jaar droeg Renzo de muilkorf een keer niet en kreeg hij het aan de stok met andere honden. Daarop besloot de gemeente om de hond negen maanden in beslag te nemen.

De eigenaar van Renzo vond dat zijn hond niet langer dan dertien weken in beslag genomen had mogen worden. De kosten voor de lange inbeslagname wil hij niet betalen. Ondertussen liep er een zaak bij de Raad van State over de inbeslagname. Die oordeelde overigens eerst dat Renzo terug moest naar zijn baasje, maar later vond de Raad dat Assen wel juist handelde door de hond in beslag te nemen.

Bezwaren ongegrond

Volgens de bezwarencommissie heeft Assen de hond terecht langer bij zich gehouden, omdat ze Renzo had mogen verkopen als het dier niet voor die dertien weken was teruggegeven. In plaats van het dier te verkopen, heeft Assen de uitspraak van de rechtszaak afgewacht, waardoor het langer duurde voordat Renzo terug naar zijn baasje kon.

De eigenaar van Renzo betoogde ook dat zijn hond in slechte toestand verkeerde toen hij hem uiteindelijk terug kreeg. Het dier zou een slecht gebit, vieze oren en een gebrek aan conditie hebben gehad. De bezwarencommissie vindt niet dat de hondenbezitter daarom minder zou hoeven te betalen, ook omdat Renzo voor zijn teruggave nog is onderzocht door een dierenarts. In diens rapport is niet terug te lezen dat Renzo er slecht aan toe was.

Toch minder kosten

De eigenaar van Renzo kreeg op een punt wel gelijk van de bezwarencommissie. Op de factuur heeft de gemeente Assen volgens de commissie niet specifiek genoeg aangegeven welke kosten er zijn gemaakt in de voor handhaving en toezicht. De 257,44 euro die Assen daarvoor wilde rekenen, zou volgens de commissie moeten worden kwijtgescholden. De rest van de rekening moet de hondenbezitter volgens de commissie wel gewoon betalen.

