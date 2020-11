'Met jachtgeweer in de hand op agenten af gebeend? Klopt niets van!'

Een man uit Zuidlaren is naar de Raad van State gestapt omdat de politiechef Noord-Nederland ten onrechte zijn jachtakte zou hebben afgenomen. "Ik was echt niet boven mijn theewater", zei hij vandaag in de zittingszaal.

De man ging 's avonds met zijn jachtgeweer nog even kijken naar wat ganzenschade in Noordlaren toen hij verderop twee mensen zag lopen. Dat waren opsporingsambtenaren. Zij vonden dat de man dreigend en intimiderend op hen was komen aflopen met zijn geweer. Een paar maanden daarvoor was bij de politie een melding binnengekomen van een vogelspotter die zich door de jager bedreigd had gevoeld.

De Zuidlaarder bracht vandaag een psychologe mee naar de zitting die het voor hem opnam. Minister Ferd Grapperhaus, van Justitie en Veiligheid, heeft de beslissing van de politiechef onderschreven. Of dat terecht is maakt de Raad van State over enkele weken bekend.