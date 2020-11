Boerhaarsveld wordt uitgebreid: 'We gaan druk aan de slag'

Meer dan een kwart van de eigenaren van vakantiehuisjes op het bestaande bungalowpark zijn tegen de bouw van de woningen en stapten naar de Raad van State. Die besliste vandaag in hun nadeel.

Op bungalowpark Boerhaarsveld staan 57 huizen, die in bezit zijn van particulieren. De eigenaar van Boerhaarsveld wil het bungalowpark graag uitbreiden met nieuwe woningen. Daarvoor wil hij een stuk grond gebruiken ten zuiden van het huidige bungalowpark. Die grond is al in zijn bezit.

Een aantal bungalowbezitters van het park stapte naar de rechter om dat tegen te houden. Ze zijn bang dat hun uitzicht wordt verpest. Bovendien heeft de eigenaar hun toestemming nodig om de woningen te bouwen vinden ze. Ook zijn ze bang dat ze tijdens de bouw overlast ondervinden van bouwverkeer.

De rechter heeft hun bezwaren ongegrond verklaard.

Over een jaar

Eigenaar Jaap Hut is blij dat hij de bouwplannen kan doorzetten en is niet bang voor de sfeer op het bungalowpark. "Ik ben al gefeliciteerd door heel veel mensen, ook mensen die zich aan hadden gesloten bij de rechtszaak", laat Hut weten. "We kunnen prima door één deur."

Hut kan nog niet zeggen wanneer de bouw definitief van start gaat. "De plannen zijn al drie jaar oud. Alles gaat daarin zo snel dat het oud is. Daar moeten we dus goed naar kijken. We willen nu geen oude plannen doorvoeren."

Wanneer de nieuwe huisjes open zijn weet Hut dus ook nog niet. "We gaan druk aan de slag. We willen kijken of er misschien zonnepanelen op kunnen en duurzaam maken. We hopen over een jaar de huizen klaar te willen hebben."

