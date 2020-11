Jesse (11) interviewt Tweede Kamervoorzitter Arib

Het liefst had Khadija Arib de kinderen in de Tweede Kamer in Den Haag ontvangen, maar corona gooit roeit in het eten. Dus werd er een videoverbinding gemaakt en mocht het viertal via de computer hun vragen stellen. De kinderen komen uit het hele land en één van hen is de 11-jarige Jesse Bolk uit Tweede Exloërmond. Hij zit sinds kort in de kinderraad van de gemeente Borger-Odoorn.

Hij is benieuwd of ze een tip voor hem heeft en of Arib zelf ook fouten maakte. "Ik vind het ontzettend goed dat je in de kinderraad zit", prijst Arib Jesse. "Daar leer je heel veel van wat je niet alleen in de kinderraad, maar ook op school kunt gebruiken." Een echte tip heeft ze niet, behalve dan dat Jesse goed moet luisteren naar de andere kinderen. "Iedereen heeft een andere mening, daar moet je goed naar luisteren en samen komen jullie er dan vast uit."

Jesse mocht Arib meerdere vragen stellen (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Vragenuurtje

De kinderen mogen om de beurt hun vragen stellen. Vragen als: "Wat vindt u van TikTok?", "Wat is het verschil tussen de Eerste en de Tweede Kamer?" en "Wat is uw lievelingseten?", komen voorbij. De vrolijke lach van Arib komt meerdere keren via de laptop van Jesse de keuken binnen. "Ik vind het een hele aardige vrouw, grappig ook", zegt hij na afloop.

Jesse vraagt zich af of het werk van Khadija Arib nog wel leuk is in deze corona tijd. "Leuk nog wel, maar het is wel anders", zegt ze. "Politiek gaat ook over praten met elkaar en over emotie en dat mis je nu wel heel erg. Soms is iets grappig en moet ik heel hard lachen, maar dan hoort niemand dat. Er is nu ook geen publiek bij. Met publiek is het soms net een voetbalstadion."

Naar Den Haag

De kinderen vinden het, net als Arib jammer, dat ze thuis achter hun computer zitten en trekken de stoute schoenen aan. "Mogen we een keer bij u op bezoek komen?" Arib vindt het een goed plan. "Als corona straks voorbij is komen jullie hierheen voor een rondleiding. Dan kunnen jullie meteen wat Kamerleden ontmoeten en maken we wat leuke foto's."

"Dat lijkt me heel erg leuk", zegt Jesse. Die vervolgens wel even aan zijn moeder vraagt of zij hem dan brengt. "Wat denk jij!", zegt ze lachend. "Natuurlijk ga ik met je mee, dat lijkt mij ook wel wat."