Corona zorgt voor topjaar bij motorhandelaren en rijschoolhouders

"De eerste twee coronaweken ging het hier qua verkoop snel naar beneden toe", blikt Robert Dijkman van Gebben Motoren in Rogat terug. "Maar daarna ging het echt in een rechte lijn omhoog."

Wat te doen?

En met die stijging bedoelt Dijkman dus niet het aantal coronabesmettingen, maar de verkoop van motoren. In vergelijking met vorig jaar verkocht hij dit jaar ruim driehonderd meer. En ook accessoires zoals helmen, kleding en schoenen vlogen uit de schappen. "Ja met moeite konden we de drukte aan, met dank aan al ons personeel. Maar dit heb ik in in de 35 jaar dat ik hier werk nog nooit meegemaakt", vertelt Dijkman.

In een gemiddeld jaar verkopen ze bij Gebben Motoren zo'n 2500 tot 2600 motoren per jaar, dit jaar zijn dat er dus fors meer. Volgens Dijkman komt dat omdat veel mensen in coronatijd simpelweg minder te doen hebben. "Mensen kwamen erachter dat ze niet meer konden sporten, op vakantie of uiteten konden. Dit is een van de weinige dingen die je individueel mag en kan doen zonder dat je een ander in gevaar brengt."

Bij rijschoolhouders en motorverkopers is het drukker door corona:

Ook rijschoolhouders merken dat de motor populair is in coronatijd. De drukte vinden ze op zich fijn, al zorgt het er wel voor dat sommige motormuizen even geduld moeten hebben voor ze les kunnen krijgen. "Ja ik moest wel even wachten tot ik kon beginnen", vertelt Joey de Weerd vlak voor z'n eerste rijles. "Ook met de lessen vooruitplannen merk je dat het een tijde duurt, ja het is best wel druk."

Slapende motorrijders

De rijschoolhouder waar De Weerd les heeft merkt dat na de eerste lockdown een flink stijgende lijn in het aantal aanmeldingen zit. "Ik denk dat mensen dachten: we kunnen nu toch niks, we kunnen niet op vakantie, niet naar het café. Dus ze hebben flink wat geld overgehouden", verklaart Gerko Harms de drukte.

Volgens motorverkoper Dijkman komt de drukte ook door zogenoemde slapende motorrijders. "Daar hebben we er zo'n zeshonderdduizend van in Nederland", begint hij te vertellen. "Die hebben al jarenlang een motorrijbewijs maar doen er niks mee. Die worden nu wakker." Wat hem ook opvalt is dat veel jonge mensen nu willen motorrijden. De drukte zorgt volgens Dijkman ook voor nadelen, zo zijn er bij het CBR achterstanden omdat daar tijdens de lockdown geen examens afgenomen konden worden.

Aanpoten

Voor zowel de rijschoolhouder als de motorverkoper was het de afgelopen maanden flink aanpoten om de drukte aan te kunnen. "Nou ja, niet eten, amper kunnen drinken en dan 's avonds voor dood naar bed gaan", lacht Dijkman van Gebben Motoren. Hij is vooral heel dankbaar voor zijn personeel dat allemaal een stapje harder liep op drukke dagen.

Ook voor rijschoolhouder Harms komen er nog drukke maanden aan, ondanks de normaal gesproken wat rustigere winterperiode. "We proberen voor oud en nieuw alle motorkandidaten van dit jaar klaar te hebben. Maar goed, vorige week hebben zich alweer vijf nieuwe leerlingen aangemeld, dus dat gaat nog wel even door."