Drenten beoordelen het bezoeken van sport het hoogst

Uit die cijfers blijkt dat 36 procent van alle Drenten het bezoeken van een sportwedstrijd beoordeelt met een 8 of hoger. Drenthe staat daarmee bovenaan van alle provincies. Ook het kijken of luisteren naar sport via media wordt door Drenten hoog beoordeeld. Onze provincie is één van de vier provincies waar 43 procent van de ondervraagden dat onderdeel een 8 of hoger geeft.

Bij het onderdeel 'Zelf sporten' scoort Drenthe iets minder overtuigend. Op plek acht staat Drenthe, met 52 procent van alle ondervraagden die zelf sporten beoordeeld met een 8 of hoger. Utrecht staat bij het onderdeel zelf sporten op de eerste plek.

Landelijk blijkt dat zo'n vier op de tien Nederlanders veel plezier beleeft aan het volgen van sport via radio, televisie of internet. Het bezoeken van een sportwedstrijd of sportevenement wordt door iets minder dan drie op de tien volwassenen met een hoog cijfer beloond. Voor zelf sporten geldt dat voor ruim vijf op de tien Nederlanders.