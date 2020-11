Tweede golf vlakt af in Noorden, maar druk op de zorg houdt aan

Toch blijven de ziekenhuizen in het Noorden druk met het overnemen van coronapatiënten uit andere regio's in Nederland.

Ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland accepteren de meeste verzoeken om patiënten over te nemen, en voldoen daarmee aan wat er landelijk gevraagd wordt. Sinds de tweede golf hebben deze provincies 247 patiënten overgenomen op verpleegafdelingen, en 45 op de intensive care.

Druk op IC

Op de verpleegafdelingen in de Noord-Nederlandse ziekenhuizen is er voldoende ruimte. Toch bestaat in het Noorden ook druk op de IC-capaciteit, constateert het AZNN.

Het zorgnetwerk zegt dat "door de goede samenwerking in de regio we nog steeds in staat zijn om zowel patiënten van buiten de regio als uit de eigen regio op te kunnen vangen."

Minimale capaciteit voor klinische zorg

Ook is er overeenstemming bereikt over de minimale capaciteit voor kritieke klinische zorg. Dit is zorg die niet uitgesteld kan worden vanwege het risico op blijvende gezondheidsschade. Medische regio-coördinatoren in het Noorden hebben een advies hierover gegeven, dat positief is ontvangen door de negen noordelijke ziekenhuizen.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat kritieke zorg in Noord-Nederland wordt uitgesteld. Indien een ziekenhuis in de knel komt, wordt in de regio naar een oplossing gezocht. Volgens het AZNN wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de kritieke klinische zorg in de problemen dreigt te komen.

