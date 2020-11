Recordopbrengst windenergie in oktober

Met name aan het begin en einde van de maand zaten "een paar goede winderige dagen", meldt de website energieopwek.nl, die de opwekking van duurzame energie in Nederland bijhoudt. Daardoor was de windenergieproductie ruim 80 procent meer dan in september.

De opbrengst steeg niet alleen door toenemende wind, maar ook doordat er meer windmolens in gebruik werden genomen. Zo werd windpark Borssele, voor de kust van Zeeland, volledig in gebruik genomen. Afgelopen maand werd wel minder zonne-energie opgewekt dan verwacht, het aantal zonuren in oktober was lager dan normaal (77 in plaats van 115).

10 procent

In Drenthe werd er naar verhouding meer energie opgewekt uit windenergie ten opzichte van een maand eerder. Tien procent van wat in potentie aan windenergie opgewekt kan worden in onze provincie, werd door windmolens geleverd in oktober.

Met name in kustprovincies ligt dat percentage flink hoger, in Noord-Holland wordt bijvoorbeeld 47 procent van de beschikbare capaciteit benut door stroom uit windmolens in die provincie.

Stroomverbruik

De Nederlandse overheid wil meer energie uit duurzame bronnen opwekken. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 zeventig procent van het stroomverbruik in Nederland duurzaam opgewekt moet zijn. Nu bestaat nog bijna driekwart van de stroomproductie uit gas, kolen en andere niet-duurzame bronnen.

In 2019 leverde wind op land 1,3 procent van ons energieverbruik. Windparken op zee zorgden voor 0,6 procent van het Nederlandse energieverbruik. De komende jaren zal dit percentage snel stijgen.

In deze video leggen we uit hoe windmolens werken