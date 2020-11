Ongeloof en onbegrip bij Drentse zwemscholen vanwege sluiting

Zwemscholen vragen zich af waarom. "We hebben geen uitleg gekregen", zegt Rob Hulshof van Zwemschool Hulshof in Echten. "Het is behoorlijk deprimerend." Volgens Hulshof was de verhuurder van het pand juist bereid om het zwembad de komende twee weken speciaal voor de kinderen te verwarmen. "En toen kwam dit bericht gisteravond."

'Onderscheid maakt het lastig'

Bij de zwemschool in Echten krijgen zo'n tweehonderd kinderen zwemles. "Dit is niet te geloven. We zijn sinds gisteravond alle ouders aan het bellen." Hulshof baalt ervan dat het lesprogramma nu weer onderbroken wordt door het coronavirus. "Zwemles is meer dan alleen leren zwemmen. De kinderen zijn aan het sporten en het is een uitlaatklep voor ze."

Hulshof begrijpt niet waarom andere binnensporten voor kinderen tot 12 jaar wel door mogen gaan, maar zwemmen niet. Rob Baar van Zwemschool Rob Sports uit Assen snapt er ook niets van. "Er wordt nu onderscheid gemaakt", vindt hij. "Dat maakt het natuurlijk wel lastig. Doe dan gewoon een complete lockdown en trek alles gelijk."

Maatregelen

Volgens Baar was zijn zwemschool (waar zo'n vijfhonderd kinderen les krijgen) een van de eerste die tijdens de coronagolf in het voorjaar de deuren sloot. "We hebben toen allerlei maatregelen genomen", legt hij uit. Zo is er binnen de zwemschool eenrichtingsverkeer en zijn ouders niet welkom bij de lessen van hun kinderen. Ook Zwemschool Hulshof nam allerlei voorzorgsmaatregelen. "Bij ons is ook sprake van eenrichtingsverkeer. Daarnaast hebben we een mondkapjesplicht voor ouders."

De Veiligheidsregio Drenthe liet gisteren in een reactie aan RTV Drenthe weten de landelijke maatregelen te volgen, omdat dat duidelijker is voor iedereen. En dus kwam er geen uitzondering voor zwemlessen. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid was nog niet bereikbaar voor een reactie.

