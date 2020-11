Kostuumverhuur ligt helemaal stil: 'Je moet iets anders verzinnen'

Normaal een drukte van belang

Al maanden is het stil in het atelier van Starke. "Ik maak alle kleding zelf, al twintig jaar lang." Hoop had ze nog wel, op de maanden november en december. Maar ook de verhuur van de sinterklaas- en pietenpakken ligt nagenoeg stil. "Niet alleen verhuurden we de kostuums, we verzorgden ook de schmink. Het was een doorlopende voorstelling van aankleden, schminken en de volgende."

Alternatief

Om toch nog enige bron van inkomsten te hebben, is Starke opnieuw achter de naaimachine gekropen. "Mondkapjes", glimlacht ze. "In alle vormen en maten." Dus ook in een rode fluwelen stof met gouden bies, voor de Sint. "Ik krijg veel aanvragen binnen. Mensen willen er toch fashionable uitzien, zeker nu je de mondkapjes bijna overal moet dragen." Van de mondkapjes moet Starke het nu hebben. "Want de verhuur van Dickens-kleding voor de kerst zie ik somber in", besluit ze.