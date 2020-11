Schapenboer Tiendeveen: 'Schadevergoeding na aanval wolf is een schijntje'

Schaapherder Jantinus de Groote uit Tiendeveen is teleurgesteld over de schadevergoeding die hij krijgt, nadat een wolf vier van zijn schapen heeft doodgebeten.

Volgens de provincie Drenthe heeft de herder recht op een schadebedrag van 1090 euro. "Te weinig", zei De Groote. Hij besloot naar de rechter te stappen.

De wolf sloeg in maart 2018 toe bij Oosterhesselen, waar de schapen van De Groote rondliepen. Drie lammetjes werden in stukken teruggevonden. Een vierde was verdwenen. Uit DNA-onderzoek van Faunabeheer Drenthe bleek dat een wolf de boosdoener was.

Door dit incident hebben vijf andere schapen niet kunnen lammeren. "En alles wat niet lammert gaat weg", zei de schapenboer tijdens de zitting.

Bedrijfsrisico

De schade is volgens De Groote dus veel groter dan de vier gedode dieren. De schapenboer moest zelf de kadavers wegbrengen. "En die kosten krijg je ook niet vergoed", zei hij tegen de rechter.

Na het incident kwam de dierenarts langs om te onderzoeken of de overige dieren drachtig waren. Voor de vervolgschade komt de gedupeerde schapenboer volgens de provincie Drenthe niet in aanmerking. "Deel is eigen risico, bedrijfsrisico, wij hebben een tegemoetkoming gedaan", zei een woordvoerster.

Toezegging

De kosten van de niet-drachtige schapen vallen niet onder de vergoeding, omdat De Groote niet binnen twee weken heeft aangetoond dat dit door de aanval van de wolf kwam. Volgens de schapenboer deed de gedeputeerde van de provincie eerder een toezegging de schade te vergoeden. Maar volgens de woordvoerster van de provincie zijn hierover geen beloftes gedaan.

'Onmiddellijk afschieten'

Volgens de Groote is hij niet alleen de dode schapen kwijt, maar ook de schapen die niet meer hebben gelammerd door het incident met de wolf. "Die dieren raken zo van streek, dat zij ook niet meer van dienst zijn. Die moeten ook weg."

De Groote is klaar met de wolf. "Zodra dat beest over de grens komt, onmiddellijk afschieten", zei hij tegen de rechter. "Het is een prachtig dier maar een drama voor ons als schapenboeren."

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

