Dak van plaggenhut op het Mantingerveld hersteld

"De oude plaggen zakten in", vertelt vrijwilliger Erica Bemener uit Nieuw Balinge. "Een groepje is op het Mantingerveld plaggen aan het steken. Wij leggen ze dakpansgewijs weer op het dak." Dat doet ze samen met vrijwilliger Sita Hofman uit Hoogeveen en leerling-boswachter Bernd Danhof van Natuurmonumenten.

Vrijwilligers Hofman (l) en Bemener met een plag (Rechten: RTV Drenthe)

Onderdak voor de turfstekers

De plaggenhut is in 2008 gebouwd op de plek waar in 1850 een dorpje van plaggenhutten ontstond. Het geeft een indruk van hoe de turfstekers in die periode woonden, al was het landschap toen veel ruiger en de hut veel kariger.

"Het bouwen van een hut moest toen heel snel. Na zonsondergang en voor zonsopkomst moest het klaar zijn en moest er rook uit de schoorsteen komen", vertelt vrijwilliger Sita Hofman. Dit is het oude gebruik van het 'vuur en rook houden', zoals Thomas Rosenboom in zijn historische roman Publieke Werken beschrijft. Lukte het, dan bemachtigde je een plek om te wonen en kon je niet meer weggestuurd worden.

Nu komt er een tracktor aan te pas, gebeuren de werkzaamheden bij daglicht en maken vele handen licht werk. Samen zorgen ze ervoor dat de hut de winter weer door kan.

Heerlijk buiten

De vrijwilligers kunnen het werk volgens de coronarichtlijnen uitvoeren, maar de gezamenlijke kop koffie kan niet meer. Een gemis, maar de groep gaat onverstoorbaar door met onderhoud van het natuurgebied. Ze komen eens per twee weken samen om verschillende taken in het gebied uit te voeren. Bemener: "Opslag weghalen bijvoorbeeld, of poelen onderhouden, borden schoonmaken en wandelroutes controleren. Het is heerlijk om buiten bezig te zijn."

