Peize wil een naoberhof en duurzame woningen

Er komen mogelijk nieuwe huizen op de Oude Velddijk in Peize. Maar aan wat voor soort woningen is behoefte? De realisatie van een 'naoberhof' en duurzame woningen staan volgens belangstellenden bovenaan het lijstje.

Dat blijkt uit een enquête van de gemeente.

Oude Velddijk 26 is een leeg weiland in bezit van de gemeente Noordenveld. Op verzoek van de gemeenteraad hebben de plannenmakers een enquête gehouden onder belangstellenden, met de vraag in welke huizen zij interesse hebben.

De gemeente heeft een aantal keuzes voorgelegd zoals een twee-onder-één kapwoning, 16 duurzame levensloopbestendige woningen en gewone woningen. Bijna 200 van de 455 respondenten willen een 'naoberhof' of knarrenhof. Deze optie wordt gezien als een 'heerlijke manier om samen te wonen' is te lezen in de uitslag van de enquête.

Ook de bouw van zestien duurzame woningen op het weiland achter de Oude Velddijk valt in de smaak. 139 mensen kozen dit als beste optie.

Starters- en seniorenwoningen

Toch wordt in de reacties ook door een aantal respondenten gevraagd om betaalbare woningen of appartementen voor starters. Zo schrijft een respondent die koos voor een naoberhof het liefste geen van de door de gemeente gekozen opties te willen kiezen. "Het liefst meer betaalbare woningen voor starters/jonge mensen. Ook voor jongeren met een wat kleinere beurs." Een ander suggereert een mix tussen starters- en seniorenwoningen. "Dan kunnen ze elkaar helpen."

Ook ziet een aantal respondenten het groen in de gemeente liever niet verdwijnen. De Oude Velddijk 26 een weiland laten, is volgens sommigen een betere optie. "Er is toch ook sprake van woningbouw in Peize-Zuid?", vraagt iemand zich af.

Toch ligt de keuze uiteindelijk bij de gemeenteraad. Volgens de planning wordt in februari een besluit genomen.