Honderden kwetsbare ouderen in de rij voor de griepprik in Rolde

"Het is echt kloten", zegt een oudere man. "Ik zit in de groep van twee tot drie uur. Ik sta al een uur in de rij. Nu ga ik eerst maar weer naar huis. Dit wordt nachtwerk." Een oude vrouw zegt: "Dit is niet normaal. Afstand bewaren lukt niet. Dit kan natuurlijk niet. Binnen is het wel ruim, maar buiten is het heel erg."

Inwoners van 50 jaar en ouder hebben van de huisarts een oproep gekregen voor de griepprik en kunnen vandaag tussen 13.00 uur en 17.00 uur per leeftijdscategorie de griepprik halen. De wachttijd loopt al snel op tot een uur en de wachtrij reikt tot aan de rotonde een paar honderd meter verderop.

De wachtrij loopt totaan de rotonde (Rechten: RTV Drenthe)

Even na 15.00 uur komt de politie de situatie bekijken en grijpt in. Want iedereen die uit de sporthal komt moet door de rij wachtenden heen. De in- en uitgang worden omgedraaid.

"Dit is samenscholing. Je ziet dat mensen geen verantwoordelijkheid nemen. De mensen schuiven maar in elkaar", zegt een man, die zelf geen mondkapje draagt in de rij. Hij wijst erop dat dit ook niet noodzakelijk is.

Burgemeester: 'Planning misschien niet zo handig'

Ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra komt de situatie in ogenschouw nemen. Hij wijt het chaotische verloop deels aan de manier waardoor het was georganiseerd door de huisartsen en deels aan de mensen zelf. "Het is zonneklaar dat dit niet de bedoeling is. De planning om zoveel mensen tegelijk te laten komen was misschien niet zo handig en mensen hielden zelf onvoldoende afstand. Het ging om de oudste mensen, die weten wel wat anderhalve meter afstand is", zegt Hiemstra.

De gemeente gaat de situatie evalueren en de burgemeester zegt er lering uit te zullen trekken voor de toekomst.