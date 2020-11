Executieveiling van Arendshorst in Assen weer afgeblazen

De Arendshorst in Assen wordt toch niet geveild morgen, het is onderhands verkocht (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Een executieveiling van het vroegere woon-zorgcentrum Arendshorst in Assen is weer afgeblazen. De online veiling gaat morgen niet door, omdat het gebouw inmiddels onderhands verkocht is. Aan wie, is nog onbekend. De rechter moet de koop nog goedkeuren.

Het pand aan de Klenckestraat was in handen van projectontwikkelaar De Swette Beheer BV uit Noord-Holland. Die kocht het zorgcomplex al in 2015 van de Accolade Zorggroep en wilde het herontwikkelen nadat het pand zou leegkomen. Maar daar is nooit iets van terechtgekomen.

Teruggetrokken

Waarom De Swette Beheer het niet voor elkaar kreeg is onduidelijk. Maar in opdracht van de hypotheekhouder zou het online vastgoedveilingbedrijf BOG Auctions het pand morgen veilen. Die heeft het gebouw nu teruggetrokken van de veilingsite. "De datum voor openbare verkoop is vervallen, omdat een verzoek tot onderhandse verkoop is ingediend bij de voorzieningenrechter", luidt de mededeling

Nieuwbouw in centrum

De Arendshorst aan de Klenckestraat staat al twee jaar grotendeels leeg. De Accolade Zorggroep zat er tot oktober 2018 met zo'n negentig bewoners. Die zijn verhuisd naar het nieuwbouwcomplex ArendState, dat in het centrum zit aan de Groningerstraat. Het gebouw aan de Klenckestraat was volgens de zorggroep te gedateerd, om aan de nieuwste eisen voor verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Daarom koos de instelling voor nieuwbouw in de binnenstad.

Het ouderencomplex dateert uit 1967 en telde bijna 100 verpleeg- en verzorgingshuisplaatsen. In 1989 zijn er nog 34 aanleunwoningen bij het complex gebouwd en in 2004 een verpleegafdeling.

Deels verhuurd

Sinds vorig jaar oktober heeft zorginstelling Cosis een afdeling in de oude Arendshorst in gebruik. Die heeft er een appartemententrainingscentrum ingericht, waar 26 cliënten met een verstandelijke beperking worden begeleid in zelfstandig wonen.

Volgens BOG Auctions kan het woonzorgcentrum prima getransformeerd worden tot een woonlocatie met appartementen. Het gebouw ligt dicht bij het winkelcentrum aan de Nobellaan. Het totale complex heeft zo'n 9000 vierkante meter vloeroppervlakte en staat op bijna 6000 vierkante meter grond.

Actium was 'zeer geïnteresseerd'

Woningcorporatie Actium had ook wel oren naar de locatie en betreurt het afblazen van de openbare veiling. De plek is volgens de sociale woningverhuurder 'zeer interessant', zo zegt vastgoedmanager Rob Hoogeveen van Actium. "We hadden graag willen meebieden. Want we zitten te springen om zo'n locatie. We hebben nogal een opgave in Assen als het gaat om het bouwen van sociale huurwoningen. En zoveel grote bouwlocaties bij het centrum vind je niet zomaar. Dit was een mooie kans geweest, maar helaas."

In de buurt van de Klenckestraat heeft Actium ook twee kleinere bouwprojecten op de rol staan. Op de plek van de Maranathakerk, wat grenst aan de Klenckestraat, komen vijftig appartementen. Een straat verderop, aan de Groen van Prinstererlaan, staan ook tientallen appartementen in de planning op een vroegere kantoorlocatie. Met de locatie Arendshorst erbij had Actium in die buurt er nog eens tientallen woningen bij kunnen bouwen.

Wat de huidige koper van de Arendshorst uiteindelijk met de locatie van plan is, is onduidelijk. Of er nieuwbouw komt of transformatie van het gebouw tot wooncomplex, is afwachten.