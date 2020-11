Stankoverlast Beilen zorgt voor hoogoplopend conflict

Maar naast de stinkende walm die over de naastgelegen woonhuizen heen hangt, ergeren de omwonenden zich ook aan motjes in hun huis en geluidsoverlast.

Experimenteren

"We klagen daar al jaren over bij de gemeente", vertelt Van Rosmalen. Naar aanleiding van de klachten schakelde de gemeente de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) in, om de zaak te onderzoeken. Maar dat onderzoek wordt door de betrokken partijen verschillend geïnterpreteerd. "Daaruit blijkt dat een insectenkwekerij in deze buurt met zoveel woningen eromheen niet kan", legt Van Rosmalen uit. Daarnaast vindt hij het vreemd dat het bedrijf een vergunning heeft gekregen om te experimenteren met het kweken van insecten, maar tegelijkertijd een productietak heeft. "Het bedrijf groeit, terwijl dat in de vergunning niet is opgenomen.

Maar dat is onjuist, verweert Wadudu zich. Volgens Janmar Katoele, een van de eigenaren, doet het bedrijf alles volgens het boekje.

Productietak

"We hebben er alles aan gedaan om de overlast die er zou zijn tot een minimum te beperken", vertelt hij. Zo installeerde het bedrijf speciale filters voor de geuroverlast en een extra overkapping om geluidshinder tegen te gaan. Daarnaast heeft Wadudu een productietak in Smilde. "En dat is hier dus helemaal niet aan de orde. Hier is het enkel met een experimenteel doel."

Verstrikt

Maar de wrevel bij omwonenden zit vooral bij de communicatie vanuit de gemeente. Die is volgens hen onvoldoende transparant in de uitleg wat betreft vergunningverlening. "Er is een hoop gezegd en verteld in al die jaren", vindt Charles de Haas van de lokale partij Gemeentebelangen. "En daarin is de gemeente verstrikt geraakt. Het is een gordiaanse knoop geworden in zoveel jaren. Dan is een onderzoek door de raad zelf van belang."

Meerderheid

De Haas dient daarom namens zijn partij een motie in voor een enquêtecommissie, een van de hoogste politieke middelen. Dat creëert voor de raad een mogelijkheid om onderzoek te doen naar een specifieke situatie waarbij de gemeente betrokken is. Vanavond zal blijken of de motie een meerderheid krijgt.