Man probeert ex in Gieten af te persen en vernielt inboedel: celstraf

Een 55-jarige man moet voor poging tot afpersing van zijn ex in Gieten en het vernielen van haar huisraad een celstraf van een half jaar uitzitten. Daarna hangt hem als waarschuwing nog eens een voorwaardelijke celstraf van drie maanden boven het hoofd.

De man was voor een nieuwe liefde vanuit Noord-Holland naar Gieten verhuisd. Maar de relatie liep op de klippen en hem werd de deur gewezen. Hij ging op 11 mei tekeer in haar huis. Hij vernielde van alles. Van aquarium tot koel-vriescombinatie. Zelfs planten en bomen in de tuin vernielde de man. Alsof dat niet voldoende was, stuurde hij de vrouw een dreigmail, waarin hij 10.000 euro van haar eiste. De dochter van de vrouw kreeg een vergelijkbare mail.

Schaamte

De man werd opgepakt maar werd kort daarop weer vrijgelaten. Ondanks het huisverbod zocht hij zijn ex weer op. De man ging opnieuw de cel in. Daar bekraste hij een muur. De man zei op zitting dat hij zich diep schaamde. Hij begreep niet waarom zij een einde aan hun relatie maakte.

De man mag in de proeftijd die drie jaar duurt, geen contact zoeken met zijn slachtoffers. Zodra hij vrijkomt, moet hij zich laten begeleiden door de reclassering en is hem een drugsverbod opgelegd. De man moet zijn ex een schadevergoeding betalen van 1000 euro. Ook moet hij voor de vernielingen in de cel een schadebedrag van 1000 euro betalen.