Drijvend zonnepark Beilen geen tien maar dertig jaar

Vanaf januari 2021 komen 40.000 panelen te liggen op de zandwinningsplas bij De Mussels. Het zonnepark levert energie aan 5000 huishoudens in de buurt. Daarvoor wordt gewerkt aan een energiecoöperatie voor het dorp Beilen.

PvdA heeft moeite met beperkte inspraak bewoners

In eerste instantie ontvingen ondernemers een tijdelijke vergunning voor tien jaar om op tijd in aanmerking te komen voor een subsidie. Vanavond is besloten dat de ondernemers mogen investeren in een zonnepark voor een langere periode.

Dat besluit werd unaniem genomen. Alleen de PvdA vertelde moeite te hebben met de beperkte inspraak die bewoners hebben gehad. Zij hadden liever gezien dat bewoners hadden kunnen kiezen voor een ondernemer.

Daarentegen zijn de meeste andere partijen erg blij met het project. "Inwoners kunnen maximaal profiteren en het plan gaat niet ten koste van landbouwgrond. We moeten alle mogelijkheden aangrijpen. Voor ons maakt het niet uit of dat dan gaat om bedrijf A of bedrijf B", zegt CDA-raadslid Robert Brouwer.

Opluchting

Volgens Marike Hoekstra van GroenLeven, de bouwer van het project, is het goed nieuws. "We zijn erg blij met de verklaringen van geen bedenkingen. Het vormt ook een basis voor de gesprekken die we gaan voeren om een lokale energiecoöperatie op te kunnen zetten", vertelt ze. "Je neemt als ondernemer altijd een risico en dit is dan wel een opluchting."

GroenLeven is erg bezig met het zoeken van locaties met een dubbelfunctie, dus waar geen ruimte voor hoeft te worden ingeleverd. In het geval van de zandplas bij de Mussels komt dat volgens de betrokkenen mooi samen. "We hebben meerdere plassen en gaan de komende dertig jaar niet graven in deze voorste plas", legt Roelf Schuiling van Beugel Infrastructuur, de eigenaar van de plas, uit. "We willen het zand uit deze plas gebruiken voor de tijd erna en gebruiken het water daardoor niet."

Het is niet het eerste drijvende zonnepark dat GroenLeven gaat bouwen. Het bedrijf heeft er al meerdere dobberen in onder andere Tynaarlo, Zwolle en Hardenberg. De bouw van dit nieuwe park begint in januari en zal ongeveer twee maanden duren.

