Oppositie stemt tegen begroting Emmen: ‘Ik denk dat dit historisch is’

Voor de VVD was de investering in het Biochron een breekpunt (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De oppositie is het niet eens met de miljoenen euro's die het college van B en W de komende jaren wil investeren in de entree van het Rensenpark. Het college heeft vergevorderde plannen om het voormalige Biochron te slopen en de ondergrondse kelders om te bouwen tot museumruimte voor onder meer het Centrum voor Beeldende Kunst. Maar de oppositiepartijen vinden dat deze investering niet kan in een tijd waarin flink bezuinigd moet worden.

'Slecht signaal'

"Wij vinden dat op dit moment een heel slecht signaal. Er wordt 12 miljoen euro bezuinigd, onder andere op dorpshuizen en gemeentehuizen. Aan de andere kant wordt geïnvesteerd in het Biochron terwijl het budget niet compleet is en we hebben geen discussie gevoerd over de nut en noodzaak van het pand", aldus raadslid Johan Scheltens van de VVD.

Zijn partij vindt dat de gemeenteraad geen kans heeft gekregen om over deze investering te discussiëren en dat het plan van het college van B en W er nu door wordt gedrukt: "Dit plan wordt in twee alinea's in de begroting erdoor gejast", aldus Scheltens. De partij diende afgelopen maandag een voorstel in om de sloop van het Biochron te schrappen in de begroting. Toen al zei de partij mogelijk tegen de begroting te stemmen als het college hier geen gehoor aan zou geven. Alle aanwezige oppositiepartijen gingen vandaag mee met de VVD. Het college gaf aan dat het niet plan is om de sloop te schrappen uit de begroting en dus stemden de partijen tegen de begroting van 2021.

'Historisch'

Volgens Scheltens een unieke situatie: "Ik kan me niet heugen dat de VVD ooit tegen een begroting heeft gestemd. Alle oppositiepartijen hebben tegen de begroting gestemd, ik denk dat dit historisch is. Ook mijn collega Henk Huttinga van de ChristenUnie zei dat dit met al zijn rechtsvoorgangers nog niet eerder is gebeurd."

Dat de partijen tegen de begroting hebben gestemd wil niet zeggen dat de plannen niet doorgaan. Coalitiepartijen Wakker Emmen, PvdA en CDA gingen wel akkoord met de begroting van 2021 en stemden daarmee dus ook in met de plannen van het Biochron. Als het aan wethouder Jisse Otter ligt gaat het Biochron begin volgend jaar tegen de vlakte.

