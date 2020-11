Rioolheffing wordt drie tientjes goedkoper in Assen

De huishoudens in Assen gaan volgend jaar zo'n drie tientjes minder betalen aan rioolheffing. Het gaat om geld dat de afgelopen jaren te veel is betaald.

Het is trouwens maar de helft van wat er te veel betaald is. Want in totaal zit er ruim 2 miljoen in de spaarpot van het rioolfonds. Die spaarpot is geld van de Asser burgers, vinden Stadspartij PLOP, CDA en VVD. Want de jaarlijkse heffing voor de riolering moet 100 procent kostendekkend zijn, zo is de afspraak.

Als er dan een paar miljoen over is, is er volgens de partijen domweg te veel rioolgeld betaald. En dat geld behoort de Assenaren toe, zo oordelen Stadspartij PLOP en CDA. De partijen wilden daarom voor komend jaar de volledige 68 euro teruggeven, door de rioolheffing met dit bedrag omlaag te brengen. In de moeilijke coronatijd kunnen mensen dat geld goed gebruiken, zo is de gedachtegang. Beide partijen kwamen daarom maandag met een wijzigingsvoorstel, een amendement, in de begrotingsraad.

Eerst de helft

Maar de VVD wil eerst de helft teruggeven en de rest achter de hand houden. De partij kwam vanavond dan ook met een wijzigingsvoorstel bij het vervolg van de begrotingsraad. De VVD gaat in eerste instantie tot de helft, omdat er nog grote investeringen voor het gemeentelijke rioleringsplan aankomen vanwege de klimaatverandering. Wethouder Bob Bergsma wil het liefst al het geld in de spaarpot houden. Hij waarschuwde de partijen voor een 'jojo-effect'. "Straks moeten we vanwege de toekomstige investeringen de rioolheffing weer omhoog gooien. Daar zitten burgers ook niet op te wachten."

Maar bijna alle partijen, uitgezonderd de PvdA, steunden uiteindelijk het VVD-voorstel om komend jaar de helft van het rioolgeld terug te geven. Dan blijft er ruim een miljoen euro achter de hand voor investeringen in het riool, zodra die echt nodig zijn. "Dan komt er in elk geval iets terug naar de burgers", zo was de redenatie van enkele partijen.

