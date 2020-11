Voorman Bert Wienen van ChristenUnie Assen doet stapje terug

Bert Wienen viert in 2018 de verkiezingsoverwinning in Assen samen met wethouder Harmke Vlieg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie in Assen doet een stapje terug. Hij geeft het stokje over aan raadslid Bouke Weening.

Bert Wienen (37) gaf bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad in maart 2018 al aan dat hij na deze bestuursperiode wilde stoppen met de politiek in Assen. In maart 2022 zit hij twaalf jaar in de raad, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. Vanaf 2016 was hij ook al actief als steunfractielid.

Bouke Weening (35) zit sinds 2018 in de raad van de vijfkoppige CU-fractie. Daarvoor was hij enkele jaren plaatsvervangend raadslid. Weening leidde voor de ChristenUnie in Assen de campagne in 2014. Bij de raadsverkiezingen in 2018 stond hij tweede op de kandidatenlijst.

Zorgvuldige overdracht

Volgens Wienen is er met de tussentijdse wisseling van de wacht sprake van 'een zorgvuldige overdracht'. "Zo bewaken we binnen de fractie de continuïteit en stabiliteit en staat Bouke straks klaar om de partij te leiden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022."

De ChristenUnie was winnaar van de laatste raadsverkiezingen in de provinciehoofdstad. De partij, met Wienen als lijsttrekker, werd voor het eerst in de geschiedenis van Assen de grootste met vijf zetels. Onder aanvoering van Bert Wienen ging de partij toen de college-onderhandelingen in.

Geen gelukkige afloop

Uiteindelijk kwam er een coalitie met ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij PLOP en VVD, maar dat college kende weinig geluk. Twee wethouders, Gea Smith (GroenLinks) en Roald Leemrijse (VVD), sneuvelden al snel. En vorig jaar stapte PLOP uit onvrede uit de Asser coalitie en daarmee verdween ook wethouder Janna Booij van het toneel. CU-fractievoorzitter Wienen maakte er geen geheim van dat van de hele situatie 'flink baalde'.

Begin dit jaar keerde de rust terug in politiek-bestuurlijk Assen met een coalitie van vijf partijen. Naast ChristenUnie, GroenLinks en VVD, maken D66 en SP deel uit van het college.

