Fietspaden 'hot item' tijdens raadsvergadering Aa en Hunze

Oppositiepartijen in Aa en Hunze zijn kritisch op plannen van het college om twee zandpaden voor drie ton te verharden tot fietspaden. Tijdens de tweede raadsvergadering over de begroting gisteravond ging het vooral over fietsen en de wegen waarop dat gebeurt.

In de begroting voor 2021 heeft het college de verharding van twee zandfietspaden genoteerd. De gemeente wil van de zandwegen verharden tussen de Ryksweg en de Bosweg, langs de N34 bij Gasselte, en de Nijslootsweg tussen Gieten en het Gasselterveld.

Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) betoogde tijdens de raadsvergadering van twee weken geleden dat ouders het waarschijnlijk niet prettig vinden om hun dochter dwars door het bos naar het Gasselterveld te sturen. De zanderige Nijslootsweg veranderen in een hoogwaardig fietspad, zou een veiliger alternatief zijn.

Het zandpad langs de N34 wil de wethouder vooral verharden zodat er een betere fietsverbinding ontstaat en vanuit het idee dat een verhard fietspad beter is voor het toekomstige vakantiepark, waar het zandpad nu langsloopt.

Rondje fietsen

Met name oppositiepartijen PvdA en CDA zijn kritisch op het verharden van juist die fietspaden. Fractievoorzitter Kiena ten Brink (PvdA) ging zelfs een rondje fietsen met wethouder Heijerman en is ook na dat tochtje niet overtuigd van het nut van het aanpakken van die fietspaden. Over de Nijslootsweg kun je, ondanks het zand, prima fietsen volgens Ten Brink.

De wens het zandpad langs de N34 te verharden wekt volgens de PvdA-fractievoorzitter de indruk dat het college dat vooral voor de ondernemer van het nieuwe vakantiepark wil doen. "De meeste toeristen komen juist voor de rust en de natuur naar Aa en Hunze. Maar de N34 valt niet bepaald onder rust en natuur", zegt Ten Brink. Ook vreest ze voor een negatief effect voor ondernemers langs de huidige route, omdat mensen daar niet meer langs zouden fietsen. Het CDA ziet liever dat de drie ton in een wandelknooppuntennetwerk wordt gestoken.

Daarnaast merken meerdere partijen op dat het fietspad langs de N34 wel eens overbodig zou kunnen worden op het moment dat de weg verdubbeld zou worden. De kans dat de N34 op korte termijn tweebaans wordt, is niet heel groot. Al zou het wel kunnen betekenen dat een fietspad dat pal langs de weg ligt zou moeten sneuvelen om ruimte te maken voor een autobaan.

'Niet alleen voor vakantiepark'

Wethouder Heijerman kaatst terug dat de zandpaden wellicht veilig zijn voor geoefende fietsers, maar dat niet alle gebruikers van de wegen er met hetzelfde gemak overheen rijden. Heijerman: "Het klopt dat fietsen op die weg kan. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met scootmobielen? Die zullen waarschijnlijk omkeren, of moeten hopen dat een boer ze los wil trekken als ze vast komen in het zand."

Hij is het niet eens met de lezing van Ten Brink dat het fietspad puur bedoeld is voor de ondernemer van het nieuwe vakantiepark. "We vinden het belangrijk dat hij zich hier vestigt, maar het is niet terecht als u zegt dat we dat alleen voor die ondernemer willen. De hele toerismesector heeft baat bij een goed fietspadennetwerk in onze gemeente en daar doen we het voor", zegt Heijerman. Wel wil de wethouder eventueel kijken naar een goedkopere vorm van wegbedekking. Heijerman is daarnaast niet bang dat het fietspad in de toekomst plaats zou moeten maken voor een tweede baan van de N34. "Het ligt in de buurt van een op- en afrit. Die verdubbelen kost veel te veel geld."

Scholieren uit Spijkerboor

Een fietspad dat de PvdA wél ziet zitten, zou tussen Spijkerboor en Eexterveen moeten komen. Plannen voor dat fietspad liggen al jaren bij de gemeente op het bureau en Ten Brink vraagt zich af wanneer daar nu eindelijk eens iets mee gebeurt. Inwoners van Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Oud-Annerveen hopen namelijk dat er tussen hun dorpen en Eexterveen een fietspad komt. De meeste kinderen uit het dorp gaan naar de basisschool in Eexterveen, maar moeten als ze op de fiets willen de weg delen met hardrijdende auto's en landbouwvoertuigen. Vooral het stuk van de Hunzeweg tussen Nieuw-Annerveen en Eexterveen, waar zestig gereden mag worden, baart de dorpelingen zorgen. De PvdA dient een motie in om de plannen voor dat fietspad nieuw leven in te blazen.

Volgens wethouder Heijerman is de gemeente al een hele tijd aan het zoeken naar mogelijkheden om een fietspad langs het traject neer te leggen, maar is dat niet gemakkelijk. "We hebben het laten onderzoeken en het blijkt ingewikkeld omdat er sprake is van veel grondeigenaren langs de weg die niet allemaal zo gemakkelijk hun grond willen afstaan. We zien wat kansen in het open gedeelte tussen Nieuw-Annerveen en Eexterveen, maar in de dorpskommen zul je toch over de weg moeten fietsen", vertelt Heijerman, die eraan toevoegt dat de gemeente serieus met het dossier bezig is.

Slechte natuurfietspaden

Coalitiepartij GroenLinks ziet het geld van de twee bekritiseerde fietspaden liever gaan naar het verbeteren van de natuurfietspaden door de gemeente. De partij bood het college een lijst aan met fietspaden die in slechte staat verkeren. Onder meer het fietspad door de boswachterij Schoonloo, het fietspad door het bos van Grolloo naar Elp en het fietspad tussen Eext naar Anloo liggen er volgens GroenLinks niet fraai bij. Daarnaast breekt fractievoorzitter Marie-Claire Neesen een lans voor onderzoek naar rotondes waarop fietsers voorrang hebben op auto's. "Dat hebben ze overal in Nederland, maar alleen in Groningen, Friesland en Drenthe niet", zegt Neesen.

Wethouder Heijerman is blij met de lijst van slechte fietspaden en belooft dat de gemeente ernaar zal gaan kijken. Wat betreft de rotondes is de wethouder minder toezeggelijk. "Volgens mij hebben de meeste rontondes in onze gemeente al goede fietspaden er omheen. In heel Drenthe hebben we het daar over gehad en bijna alle gemeenten waren daar niet enthousiast over", vertelt Heijerman, die ook weet dat in de gemeente Noordenveld wel rotondes liggen waar fietsers voorrang hebben. Wel wil Heijerman het onderwerp bespreken met de provincie.

