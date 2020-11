Drentse campings gered door goede zomer

Het aantal kampeerovernachtingen in Drenthe groeide in de zomermaanden met maar liefst 59 procent. De campings hebben hierbij het geluk dat voor hen het hoogseizoen valt in de zomer, toen er een dip was in het aantal coronabesmettingen.

Vakantieparken, hotels en groepsaccommodaties hebben het hele jaar door zwaar verlies geleden.

Miranda Horstman, marktonderzoeker van Marketing Drenthe, stelt: "De kampeersector heeft minder te lijden gehad in het voorseizoen en aangezien er in de zomer veel meer overnachtingen zijn geweest, hebben zij weinig last van de coronacrisis. Het maakt de klap van het misgelopen seizoen voor hen zelfs volledig goed."

Kanttekening

Horstman plaatst wel een kanttekening bij de cijfers: "Een mooie zomer maakt nog geen mooi jaar." Daarbij doelt ze op het aantal overnachtingen in totaal in Drenthe, dat over een jaar gezien nog een miljoen achterloopt op 2019.

"Uiteindelijk loopt het aantal overnachtingen in 2020 nog altijd achter ten opzichte van vorig jaar. Al is de schade wat dat betreft in Drenthe beperkt gebleven in vergelijking met de rest van het land", verklaart Horstman.

Hotels in Drenthe doen het beter dan landelijk gezien, maar die cijfers komen nog niet in de buurt van het aantal in 2019. Groepsaccommodaties staan er dit jaar erg slecht voor. Zij komen nog niet aan de helft van hun overnachtingen ten opzichte van 2019.

Coronamonitor

Dat de campings het goed doen, is te danken aan groei van het aantal binnenlandse gasten. Marketing Drenthe heeft een coronamonitor lopen. Daaruit blijkt dat deze zomer bovengemiddeld goed bezet was in Drenthe.

"Dat zagen we al in aanloop naar de zomer. Bovendien liet de vakantiesentimentenmonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) zien dat de vakantievoorkeur lag bij een binnenlandse vakantie. Daarin speelt de coronacrisis natuurlijk een belangrijke rol", vertelt de onderzoekster.

Rust en ruimte

Provincies die ruimte en rust uitstralen, hebben het best gescoord volgens Horstman: "Uit de cijfers bleek dat het toerisme in provincies met meer stedelijk gebied, zoals Noord-Holland, bijna volledig is stil gevallen. Het gemis van veel buitenlands en zakelijk toerisme voelt men daar enorm."

Samen met de andere noordelijke provincies staat Drenthe dus in de top: "Dat zijn de gebieden die met het oog op het coronavirus relatief veilig waren en waar er van veel natuur genoten kan worden."

Onderzoek

Volgend jaar zal Marketing Drenthe volop blijven inzetten op binnenlandse markt. "Er waren veel nieuwe gasten. We doen nu een onderzoek naar wie er deze zomer allemaal is geweest. Hoe is het hen bevallen? Hoe kunnen we die mensen weer zo ver krijgen om naar Drenthe te komen? Daarmee houden wij zeker rekening in onze campagnes. We zijn al volop in voorbereiding op volgend jaar. Uiteraard met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus in het achterhoofd."

