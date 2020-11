Opluchting rondom Emmen: gemeente bezuinigt minder dan verwacht

"Het is jammer dat we elkaar nu niet kunnen zien vanwege corona, anders hadden we wel even samen taart gegeten", zegt voorzitter Wiebe Hilgen van EOP Oranjedorp. In september sprak hij de gemeenteraad toe om uit te leggen wat de kracht is van de EOP's (Erkende Overleg Partners) in de dorpen rondom Emmen en dat een bezuiniging van een 100.000 euro veel te fors is.

'Van grote waarde'

Blijkbaar heeft het verhaal van Hilgen indruk gemaakt, want afgelopen maandag dienden de raadsfracties een voorstel in waarin staat dat het bedrag moet worden teruggebracht naar 25.000 euro. Het voorstel werd door de hele raad gesteund.

Fractievoorzitter Aimée van der Ham van Wakker Emmen gaf toen aan dat de EOP's van grote waarde zijn voor Emmen: "De erkende overlegpartners in de buitendorpen doen allerlei taken die de gemeente bijvoorbeeld niet doet. Zij voegen echt iets toe aan de gemeente, de dorpen en de wijken", vult ze aan. Gisteravond werd het voorstel om het bezuinigingsbedrag fors te verlagen unaniem aangenomen door de raad.

Niet verwacht

De verlaging is een aangename verrassing voor de dorpen: "In deze zware tijden van bezuinigingen hadden we niet gedacht dat ons verhaal zoveel effect zou hebben. We zijn ontzettend blij dat we het hebben gedaan", aldus Hilgen. "Dat we moesten bezuinigen vonden we ook geen punt, maar de verhouding klopte niet."

De bezuiniging van een ton zou betekenen dat een kwart van het totale budget van de EOP's zou verdwijnen. En dat ging volgens Hilgen veel te ver: "Je haalt de kracht uit de dorpen als je in één klap zoveel geld weghaalt." Dat de raad ervoor heeft gezorgd dat de buitendorpen minder hard getroffen worden door de bezuinigingen noemt hij een 'mooie opsteker'.

