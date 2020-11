Doek van kunstenares Adriana Mast in de race voor Painting of the Year

"Het was een hele leuke verrassing", zegt Mast. "Natuurlijk zend je iets in naar een wedstrijd met het idee dat je misschien wel een kans maakt, maar als je dan toch bericht krijgt dat je erbij zit is dat een hele leuke verrassing."

Internationale prijs

Tot 2019 werd de prijs alleen in Nederland uitgereikt onder de naam 'Schilderij van het jaar', maar dit jaar mogen er kunstenaars van over de hele wereld meedoen. Er zijn bijvoorbeeld inzendingen uit Zweden, Duitsland, Engeland en België. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het doek is, wat erop te zien is en met wat voor soort verf er is geschilderd. Iedereen mag maximaal vier schilderijen inzenden.

Mast zit dus bij de laatste vijftig genomineerden en dat terwijl ze pas op het allerlaatste moment besloot om mee te doen met de wedstrijd. "Dat heeft ook wel een beetje met de coronaperiode te maken. Er zijn minder exposities, maar je wil toch je werk laten zien. Ik had al een paar keer een mail gehad waarin stond dat de inschrijving open was. Dus op de laatste dag dat het nog kon, heb ik toch nog twee schilderijen opgestuurd."

Realistisch

Al van jongs af aan is Mast bezig met tekenen en schilderen, maar ze gaat eerst het onderwijs in. Als ze 45 jaar is besluit ze het roer om te gooien en toch naar de kunstacademie te gaan. Inmiddels geeft ze cursussen in haar eigen atelier aan huis. "Ik kan mij een dag opsluiten in mijn atelier en vergeten te eten, dat mijn gezin op een bepaald moment aan de bel trekt en vraagt of er nog wat op tafel komt. Niet dat ze dat zelf niet kunnen, maar ik vind het heel fijn om in mijn eigen wereldje bezig te zijn. Het slokt mij helemaal op."

Mast schildert realistisch. "In het begin maakte ik bijna fotorealistische schilderijen, maar ik ben in de loop van de jaren wel wat losser gaan schilderen. Dan nog zeggen mensen: 'Het is heel precies he'. Dat komt wel steeds naar voren."

Het schilderij dat kans maakt op de titel Painting of the Year heet Justice. Mast maakt het schilderij tijdens een workshop portretschilderen van kunstenares Svetlana Tartakovska. "Wat ik mooi vind aan het schilderij is de stofuitdrukking. Het gaat natuurlijk ook om het gezicht, maar ik houd van stofjes waar iets extra's in zit, zoals de kanten blouse."

Geldprijs en expositie

De winnaar wordt rond 1 december door de jury bekendgemaakt en wint 2.020 euro. Daarnaast maken alle inzendingen ook nog kans op de publieksprijs. De schilderijen die bij de laatste twintig genomineerden zitten en de winnaar van de publieksprijs mogen hun werk tentoonstellen tijdens de EuropAirtFair in februari 2021, in Amsterdam.

Mast is er in ieder geval niet van overtuigd dat ze zal gaan winnen. "Ik heb de andere inzendingen gezien en daar zitten echt hele mooie schilderijen tussen. Laat ik heel eerlijk zijn, ik denk niet dat ik de hoofdprijs ga winnen. Als dat wel gebeurt, dan weet ik niet hoe ik ga reageren, maar dan spring ik wel een gat in de lucht."