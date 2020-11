Ministerie: 'Uitzondering voor zwemlessen heeft niet bestaan'

Na de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen reageerden zwemscholen in eerste instantie opgelucht: voor hen zou een uitzondering gelden en zwemlessen konden doorgaan.

Later meldde onder andere vakblad ZwembadBranche (ZBB) dat de overheid die beslissing teruggedraaid zou hebben. Maar volgens het ministerie van VWS is er bij het ingaan van de extra coronamaatregelen op woensdag geen sprake geweest van een uitzondering.

Foute informatie

"Zwembaden moeten twee weken dicht, dus het kan ook helemaal niet", zegt een woordvoerder. "In één van de vele Q&A's op de site van het ministerie stond nog foute informatie, dat is de volgende dag aangepast."

Dit zorgde voor veel verwarring. Dat is ook af te leiden aan reacties op de Facebookpagina van vakblad ZwembadBranche, waar screenshots werden gedeeld van de foute informatie.

Zwembaden gesloten

De woordvoerder van het ministerie begrijpt dat er verwarring over is ontstaan. Ook omdat sporten voor kinderen tot en met 17 jaar gewoon doorgaan. Zwemlessen vallen daar dus niet onder en dat komt puur en alleen doordat de zwembaden twee weken gesloten moeten blijven.

Waarom mag er wel door kinderen gesport worden op bijvoorbeeld sportvelden, en moeten zwembaden dicht? De woordvoerder van het ministerie: "Het kabinet vraag aan iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het bezoeken van een zwembad zorgt voor extra reisbewegingen en dat willen we beperken. Wanneer je een zwembad bezoekt ben je toch langer in de buurt van mensen van buiten je eigen huishouden. We willen het aantal contactmomenten beperken, daar draagt het sluiten van zwembaden aan bij."

Petitie

Inmiddels is een petitie gestart die al tienduizenden keren is ondertekend. Initiatiefneemster Heika van Es, moeder van drie kinderen, startte de petitie omdat ze dicht bij het water woont. "Zwemles is niet alleen iets recreatiefs of iets dat over bewegen gaat, maar het gaat ook over veiligheid."

'We kijken er naar'

Het ministerie van VWS zegt 'absoluut' naar de petitie te gaan kijken. Of het de komende twee weken nog iets aan de situatie zal veranderen? "Waarschijnlijk niet", geeft de woordvoerder toe.

