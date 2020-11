Overlast op Vechtdallijn: 'Spugen, agressie en bedreigingen'

Dat blijkt uit een enquête van de Vakbond voor Rijdend Personeel (VVMC). De verbinding staat te boek als hét probleemtraject van Nederland, schrijft RTV Oost.

Problematiek speelt langer

"Spugen, agressie, bedreigingen en soms zelfs fysiek geweld. Het personeel komt het allemaal tegen op de Vechtdallijn", vertelt Wim Eilert van VVMC. "En dat is niet van de laatste tijd. De problematiek speelt al jaren."

De vakbondsleider ziet dat de overlast toeneemt. "Door de coronacrisis zitten er minder mensen in de trein, maar er is wel een piek te zien in het aantal incidenten. Er moet nu echt iets gebeuren."

VVD wil vervoersverbod

Gisteren bleek dat de VVD in Overijssel een onderzoek wil naar een vervoersverbod voor uitgeprocedeerde asielzoekers op de Vechtdallijn. Ook gaan de liberalen in de Tweede Kamer vragen over de kwestie stellen.

Volgens het Drentse Tweede Kamerlid Erik Ziengs (VVD) is het vervoersverbod haalbaar. Volgens hem gaat het om asielzoekers die van en naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel reizen.

Probleem bekend bij Arriva

Bij vervoerder Arriva is het bekend dat er problemen zijn op de treinverbinding. "Bij de incidenten gaat het onder anderen om zwartrijders, om reizigers die weigeren een mondkapje te dragen, maar ook om fysiek geweld. Denk aan spuugincidenten of duw- en trekwerk."

Ook erkent het bedrijf dat het onveiligheidsgevoel onder het personeel groeit. Daarom lopen de conducteurs sinds vorige maand in koppels door de treinen. Volgens Eilert helpt dit wel. "Maar door deze maatregel rijdt er op de helft van de treinen geen conducteur meer mee. Dat is lastig als reizigers en de machinist overlast ervaren en er geen steward aanwezig is."

En omdat maar de helft van de treinen bezet is met een conducteur, blijft overlast onder de radar. "De incidenten die daar plaatsvinden, kennen we dus niet."

Geen telefoonverbinding

Ook vindt vakbond VVMC dat werkgever Arriva het gebruik van portofoons voor personeel moet toestaan. Nu wil het vervoersbedrijf dat medewerkers hun telefoon gebruiken, maar het traject tussen Zwolle en Emmen kent drie gedeeltes waar geen verbinding is, omdat de conducteurs er geen bereik hebben.

Daardoor kan het voorkomen dat de conducteur tijdens een escalerende situatie niemand kan oproepen. Volgens Arriva weten conducteurs dat incidenten bij hun werk horen. "Over het algemeen kan men hier prima mee omgaan", zegt de vervoersmaatschappij.

