Geen XL-teststraat voor Drenthe

Tijdens een presentatie bij een XL-teststraat in aanbouw op Rotterdam The Hague Airport vertelde minister Hugo de Jonge vanochtend dat in Nederland geen zeven, maar twintig extra grote teststraten komen. Maar dus niet in Drenthe.

Voor Drenthe, Friesland en Zeeland wordt gekeken of bestaande testlocaties uitgebreid kunnen worden met sneltesten. In het Noorden is Groningen de enige provincie die wél een XL-teststraat krijgt. Die komt in MartiniPlaza.

Verdubbeling capaciteit

In en om Amsterdam, in Rotterdam, Haaglanden, Utrecht, Groningen, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven en op Schiphol zijn XL-testlocaties in voorbereiding. Ze openen eind deze maand of begin volgende maand.

Op zo'n testlocatie kunnen tussen de 3.000 en 12.000 testen per dag afgenomen worden. Alle XL-teststraten bij elkaar zijn goed voor ruim 100.000 extra testen per dag. Dit is een verdubbeling van de huidige testcapaciteit.