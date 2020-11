106 nieuwe besmettingen en 2 doden gemeld in Drenthe

De twee overleden personen komen uit de gemeenten Tynaarlo en De Wolden. De meeste nieuwe besmettingen zijn afkomstig uit de gemeente Emmen (43).

Geen besmettingen in Noordenveld en Westerveld

In de gemeente Assen nam het aantal nieuwe positieve testen toe met 14. In de gemeenten Noordenveld en Westerveld werden geen nieuwe besmettingen geregistreerd.

In totaal zijn in Drenthe sinds maart 5.782 mensen positief getest. 183 mensen liggen of lagen in het ziekenhuis en 85 Drenten zijn overleden aan de gevolgen van het virus.

36 coronapatiënten in Drentse ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen liggen volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) 36 coronapatiënten. Daarvan liggen er 27 op de verpleegafdelingen, en negen op de ic.

In de vorige update van eergisteren meldde het AZNN nog 40 patiënten met corona in de ziekenhuizen in Drenthe.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-11-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 231 (+2) 1 1 Assen 762 (+14) 14 3 Borger-Odoorn 306 (+6) 8 7 Coevorden 391 (+11) 19 3 Emmen 1651 (+43) 51 24 Hoogeveen 719 (+11) 31 14 Meppel 344 (+4) 11 5 Midden-Drenthe 356 (+6) 6 0 Noordenveld 258 6 14 Tynaarlo 319 (+3) 11 4 (+1) Westerveld 143 9 5 De Wolden 291 (+6) 16 6 (+1) Onbekend 10 0 0

Landelijke cijfers

Bij het RIVM zijn 7272 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 288 meer dan gisteren werden geregistreerd. Daarnaast zijn 180 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Dat zijn 81 nieuwe opnames minder dan gisteren.

Op de intensive care werden 33 nieuwe patiënten opgenomen, twee nieuwe opnames minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2445 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 603 op de ic. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

Ook zijn bij het RIVM zijn 118 overleden covidpatiënten gemeld.