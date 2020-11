'Op safari' in de stierenkuilen van Hart van Drenthe

Verweij is student wildlife management en loopt stage bij Staatsbosbeheer. Hij brengt heel wat tijd door op een campingstoeltje naast zo'n kuil, waar op het eerste gezicht niet zoveel gebeurt. Maar Verweij ontdekt er een bijzondere dynamiek, hij zegt zelfs dat je in zo'n kuil 'op safari' kan. "Je kunt het het beste met vissen vergelijken, je moet wachten tot er iets bijzonders tevoorschijn komt."

Eten of gegeten worden

"Ik probeer zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er gebeurt in zo'n stierenkuil. Met mijn camera film ik alles wat hier gebeurt. Dat is ongelooflijk veel. Er is een mooie steile rand met kleine gaatjes erin, dat zijn nesten van insecten, vooral graafwespen en bijen. En die komen dan met prooien binnengevlogen die ze aan de jongen voeren. Dat ziet er superheftig uit, het is eten of gegeten worden hier."

De steile wandjes zijn dus van waarde voor de insecten, maar zulke wandjes zijn er maar weinig. "Dit soort stierenkuilen hebben we al duizend jaar niet meer gehad in Nederland. Tot het moment dat er, zo'n dertig jaar geleden, weer koeien werden geïntroduceerd in de natuur. "

