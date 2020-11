'Overlast in Rolderstraat afgenomen door politie- en cameratoezicht'

De gemeente nam die maatregelen in november vorig jaar, vanwege de aanhoudende overlast in de straat. Auto's reden er veel te hard en hangjongeren gaven het winkelend publiek en bewoners een onveilig gevoel.

'Gevoel van veiligheid ontbrak'

Restauranteigenaar Aniel Gajadhar is al jaren bezig om van de Rolderstraat een prettigere plek te maken. Hij ziet dat de maatregelen van afgelopen jaar daarbij geholpen hebben. "De hangjongeren zijn weg en de problemen die daarmee gepaard gingen ook. We merken dat de straat veel rustiger is geworden en daardoor is er ook veel minder politie nodig in de straat", vertelt Gajadhar.

De maatregelen waren volgens de restauranteigenaar wel nodig om die overlast op te lossen. "Het gevoel van veiligheid in de Rolderstraat was weg. Door de komst van de camera's en de aanwezigheid van de politie voelden mensen zich veiliger en zag je ook dat zij langer in de straat vertoefden", zegt Gajadhar.

Behalve de veiligheidsmaatregelen plaatste de gemeente ook een aantal verkeersdrempels, om ervoor te zorgen dat auto's de straat niet meer als racebaan gebruiken. Volgens Fenny Wijnholds, woordvoerder namens de bewoners van de Rolderstraat, hebben die drempels het probleem nog niet helemaal opgelost. "Je ziet nu dat mensen juist tussen de verkeersdrempels weer hard gaan rijden. Als het aan ons ligt, wordt de straat helemaal autoluw. Dan kunnen ondernemers ook beter een terras voor de deur zetten", vertelt Wijnholds.

Imagoprobleem

Kapster Aya Hassani vindt dat het wel meeviel met de problemen die in de straat speelden, maar ziet ook dat mensen het nu prettiger vinden om door de Rolderstraat te wandelen. "Van veel klanten hoorde ik dat ze niet graag door de straat liepen en het is fijn dat het door de camera's en de andere maatregelen nu wat rustiger is. De straat heeft nog wel een negatief imago, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat imago komt van vroeger en is blijven hangen, maar ik hoop dat het in de toekomst verandert", zegt Hassani.

De Rolderstraat kent een roerig verleden met veel overlast, drugshandel en zelfs schietpartijen. Dat imago is niet zomaar verdwenen, erkent ook bewonerswoordvoerder Wijnholds. "Het kwijtraken van dat imago is een proces. Als je verder naar de geschiedenis van de straat kijkt, zie je dat het altijd een mooie straat is geweest. Eén van de oudste van Assen. Het is jammer dat de straat de afgelopen jaren zo'n negatief imago heeft gekregen."

Binnenstadsvisie

De ondernemers en de bewoners vinden het jammer dat de Rolderstraat niet is genoemd in de nieuwe concept-binnenstadsvisie van de gemeente. Eerder bepaalde de gemeente al dat de Rolderstraat een woon-werkstraat zou moeten worden. Door het ontbreken in die visie, zijn er bij de bewoners en ondernemers juist weer vraagtekens ontstaan.

Wijnholds: "We hopen dat het diverse karakter van de straat behouden blijft. Mocht het vooral wonen worden, dan is dat ook oké. Maar nu weten we gewoon niet waar we aan toe zijn."

Ondernemer Gajadhar heeft het op zijn plek prima naar zijn zin en ziet nu juist een mooie uitgaansstraat ontstaan. Gajadhar: "Er zijn hier zo veel restaurants, we hebben er de laatste tijd ook weer nieuwe bij gekregen. Een sushirestaurant, een Portugees en een Tex-Mexzaak. De Rolderstraat is van oudsher een straat met veel variatie en het lijkt mij mooi als de straat haar oude glorie weer terug krijgt."

Of de camera's blijven hangen en andere veiligheidsmaatregelen van kracht blijven, maakt de gemeente op een later moment bekend.