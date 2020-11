Waarschijnlijk meer huizen in nieuwe buurt Oosterhesselen

Geen dertig tot vijftig nieuwbouwwoningen, maar bijna zestig. Dat is het aantal waar vastgoedondernemer Jaap ten Hoor vanuit gaat bij de bouw van de nieuwe buurt in Oosterhesselen.

"We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de wensen van de bevolking en daarnaast onderzoek laten doen door een woonmarktconsultant en een betrokken makelaar. Zij adviseren op basis van de behoefte die er is zo'n 57 huizen te laten bouwen", zegt Ten Hoor, zelf ook inwoner van Oosterhesselen.

Klenckerveld

De nieuwe buurt krijgt de naam Klenckerveld en wordt gebouwd op de plek van het voormalige conferentieoord aan het Witte Zand aan de zuidkant van het dorp. Op dit moment staan er nog vervallen restanten van het vroegere conferentieoord. Die worden gesloopt als een verplicht onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen is afgerond.

Zo'n zeventien jaar geleden waren er ook al plannen voor woningbouw op die plek, maar destijds kwam het niet van de grond. Ten Hoor heeft het plan, samen met Plaatselijk Belang Oosterhesselen en makelaar Bert Stadman, opnieuw opgepakt en zet nu door.

72 geïnteresseerden

Eind augustus hielden ze op het terrein een open dag voor geïnteresseerden. Daar kwamen volgens Ten Hoor tussen de 225 en 250 inwoners uit Oosterhesselen en omgeving op af. "72 van hen hebben aangegeven dat ze wel in de nieuwe buurt wilden gaan wonen", zegt de initiator. "Niet verkeerd."

Honderd mensen deden suggesties voor de inrichting van en faciliteiten die in de nieuwe buurt moeten komen. "De voorkeuren voor de huizen zelf variëren van vrijstaande woningen, tot tweekappers en rijtjeshuizen. Het moet dus een gemêleerd wijkje worden. De kavels worden over het algemeen groter dan die in de meeste nieuwbouwbuurten", zegt Ten Hoor.

Bestemmingsplan

Hoe de buurt er precies gaat uitzien, ligt nog niet vast, maar globaal gaat hij uit van ongeveer tien rijtjeshuizen, vijftien vrijstaande woningen en de rest twee-onder-een-kap. "Ik heb de plannen aan de gemeente Coevorden gepresenteerd en wacht nu op een principebesluit van het college van burgemeester en wethouders dat zij vóór een wijziging van het bestemmingsplan zijn, waar de raad uiteindelijk over moet besluiten."

Daarover verwacht Ten Hoor eind deze maand duidelijkheid. Als die er is, kunnen er in overleg met de gemeente, Plaatselijk Belang Oosterhesselen en een landschapsarchitect verdere plannen worden gemaakt. "Ik verwacht dat er rond het eind van het eerste kwartaal of aan het begin van het tweede een conceptbestemmingsplan ligt om aan de raad voor te leggen", aldus de vastgoedondernemer.

Ook huurhuizen

Ten Hoor is ook in gesprek met woningcorporatie Domesta in de hoop dat die vijf of zes van de rijtjeswoningen wil gaan verhuren. "Ik zou het fantastisch vinden dat iemand die in een sociale huurwoning woont, ook terecht kan in deze buurt. Dat dat niet alleen kan als je zelf een woning kunt kopen."

Ten Hoor mikt bewust op een brede doelgroep. Er komen in ieder geval een flink aantal levensloopbestendige huizen en duurzame voorzieningen, zoals zonnecollectoren en laadpalen voor elektrische auto's, dat staat al vast. Verder mogen de toekomstige bewoners bepalen welke voorzieningen er uiteindelijk komen.

Veertien keer dezelfde naam

De naam Klenckerveld is ook door de bevolking bepaald. Tijdens de open dag konden bezoekers een naamsuggestie doen. "De naam Klenckerveld kwam veertien keer binnen. Dat vond ik opvallend. Tot ik een keer met mijn dochter in de Bosatlas zat te kijken en ontdekte dat het gebied oorspronkelijk Klenckerveld heet", lacht Ten Hoor. "Toen viel het kwartje."

Eén van de Hesselers die de winnende naam heeft ingeleverd heeft 100 seconden gratis winkelen bij één van de plaatselijke supermarkten gewonnen.