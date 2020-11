ACV-selectie levert vergoedingen in en traint gretig in tweetallen

"Van voetvolley tot versnellingen. Van afwerken tot passen", licht De Boer toe. Hij heeft een circuit opgebouwd met zes onderdelen. Na iedere zes minuten wisselen de tweetallen van onderdeel. "Het is alleen al belangrijk om samen te zijn, ook al is het op grote afstand. Ten tweede is het belangrijk om het balgevoel te houden en ten derde gaat het om fitheid. Al die tijd dat je nu niks doet, betaal je een keer terug. Dus wij kiezen ervoor om zoveel mogelijk door te trainen", zegt De Boer resoluut.

'Anders moet je thuis aan de slag'

De spelers vinden het lekker om op het veld te staan. "Het is anders. Normaal loop je een rondje in het bos en dan spreek je je duurvermogen aan. Nu zijn we veel intensiever bezig. Dit vergt een andere soort conditie en dat is juist de conditie die je voor voetbal nodig hebt", zegt aanvoerder Daniël Schans. "Anders moet je thuis aan de slag en dit is natuurlijk altijd leuker", vult Marco van der Heide aan. En Ezra Schrijver roemt "het competitie-element" van de spelvormen die vanavond langskomen.

Artikel gaat verder na de video

KNVB-plan hervatting competitie: 'ambitieus'

In het meest optimistische plan van de KNVB, waar de bond half december een definitieve beslissing over zal nemen, wordt dit seizoen nog de volledige competitie uitgespeeld. Op 16 en 17 januari wordt er dan afgetrapt voor een inhaalweekend. ACV, dat vanwege corona-besmettingen al twee wedstrijden miste, zal dan normaalgesproken ook aan de bak moeten. Een week later volgt de hervatting van de reguliere competitie. Om alle overige wedstrijden in een korte tijd te kunnen spelen worden het bekervoetbal en de nacompetitie op voorhand al geschrapt. Ook staat er met Pasen en Pinksteren een dubbel programma gepland en zal er af en toe door de week gespeeld moeten worden. Daarnaast zal er ook in de maand juni door gevoetbald moeten worden.

'Kans op ernstige blessures groot'

"Een hele competitie is wel heel, heel erg moeilijk", reageert De Boer meteen. "Het is een mooi plan. Ik zou het graag willen maar het lijkt mij een probleem. Fysiek hebben we een achterstand en als we dan half januari al moeten beginnen is de kans op ernstige blessures groot. De vraag is dan hoe breed de selecties zijn om dat op te vangen. We moeten dan dubbele programma's spelen, met alle feestdagen aan de bak en bijvoorbeeld op dinsdagavond naar Hoek in Goes. Ik weet niet of dat allemaal mogelijk is. Maar goed. Het maakt niet uit. Ik bereid m'n team erop voor." Het vlaggenschip van de club uit Assen speelde de laatste tien maanden vanwege corona slechts tien wedstrijden.

Vergoedingen ingeleverd

En net als alle andere clubs heeft ook ACV flink te lijden onder corona. Ze hebben dit jaar niks verdiend aan de TT Camping en er waren geen entreegelden en kantine-inkomsten. De eerste selectie staat financieel los van de vereniging en is ondergebracht bij de Stichting Topsport ACV. En met hangen en wurgen kan voorzitter Gerrit Volkers over vorig seizoen toch een sluitende begroting presenteren.

"We maken gebruik van de corona-compensatie-regelingen van de overheid en daarnaast hebben spelers, trainers, technische- en medische staf hun vergoedingen voor een maand ingeleverd. En daar zijn we heel blij mee", zegt Volkers. De Stichting hield zoveel mogelijk de hand op de knip. "We hebben onze selectie wel versterkt, maar niet zo als andere jaren. Verder zijn we door de gemeente vrijgesteld van huur, dat is ook een behoorlijke kostenpost", aldus Volkers. Daarnaast heeft de club natuurlijk ook geen kosten voor kantine-inkoop en wordt er bijvoorbeeld veel minder tape gebruikt, omdat er minder gevoetbald wordt. Verder staat de spelersbus stil en dat scheelt ook een flinke slok op een borrel. De sponsors bleven de club trouw en het budget is wonderwel gelijk aan dat van vorig seizoen.

Oefenwedstrijd tegen Genemuiden

Op 9 januari heeft trainer Fred de Boer de eerste oefenwedstrijd gepland. Tegenstander is dan Genemuiden. Maar eerst maar eens afwachten wat voor corona-maatregelen er dan gelden. "Ik lees elke dag wel weer een verhaald van iemand die wat vindt. Van zeer domme mensen tot zeer deskundige mensen. En eigenlijk is de gemeenschappelijke noemer dat ze het nooit met elkaar eens zijn. Dus ik doe wat ik kan voor mijn club", besluit De Boer resoluut.