Vergroen in november je tuin met bomen en heesters

Bomen en heesters zijn in de herfst en winter grotendeels in rust, het is het beste moment om ze een nieuwe plek te geven in eigen tuin of op het balkon. In het voorjaar kunnen ze dan een vliegende start maken. IVN hoopt met de campagne #plantmee dat deze maand veel groen wordt aangeplant.

Eigen groene paradijs

"Help jij mee om het grootste natuurgebied van Nederland aan te leggen? Of je nou een achtertuin, balkon, bedrijventerrein of straat met veel grijs hebt, samen maken we Nederland groener. Want groen is goed voor de biodiversiteit én voor de gezondheid", laat de organisatie weten. IVN deelt allerlei tips om zelf een groen paradijs(je) te maken.

