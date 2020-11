Viroloog leidt korfballers DOS'46 door coronatijd

"Ik ben afgestudeerd op virologie en epidemiologie. En met die wetenschappelijke kennis kijk je tegen verschillende dingen wel wat anders aan", zegt de oefenmeester. En zo verbaast hij zich over het feit dat er in deze coronatijd zoveel angst is.

"Mensen zijn eigenlijk gemaakt om ziek te worden. Wij strijden elke dag, bij wijze van spreken, tegen alles wat ons ziek kan maken. De aanwezigheid van een virus mag, wat mij betreft, nooit een zaak van angst en stress zijn, want daardoor ben juist vatbaarder. Wat mij betreft moet de nadruk weer meer komen te liggen op gezond eten en bewegen. Het ventileren van je kamer is natuurlijk heel erg goed, maar buiten is het ook heerlijk. Met mijn kennis kijk ik er wat anders tegenaan. Ik ben niet bang voor het virus, maar ik heb er wel respect voor", beëindigt viroloog Bouman zijn betoog.

Uitgewerkt plan start Korfbal League

Nu weer terug naar het korfballen. De prestigieuze zaalcompetitie van de Korfbal League zou eigenlijk op vrijdag 23 oktober starten. Maar vanwege de aangescherpte maatregelen zal dat nu niet eerder worden dan na de jaarwisseling. De korfbalbond heeft al een uitgewerkt plan klaarliggen als alternatief voor de oorspronkelijk competitie van twaalf teams.

"We gaan waarschijnlijk een competitie in twee poules van zes ploegen spelen. Dan speel je tien wedstrijden. En worden de play-offs en play-downs in aangepaste vorm gespeeld", legt Bouman uit. Voorwaarde daarbij is dat alle teams minimaal tien dagen voor aanvang van de Korfbal League op volle oorlogssterkte moeten kunnen trainen.

Tweetallen

Normaalgesproken traint DOS'46 drie keer per week gezamenlijk in de zaal. Nu de aangescherpte maatregelen gelden nog maar één keer. En tijdens die training is de selectie opgedeeld in twee groepen van tien die na elkaar trainen. Op deze manier kunnen spelers onderling nog beter afstand bewaren in de sporthal. Alle oefeningen worden afgewerkt in tweetallen zonder fysiek contact.

"De partijvormen zijn natuurlijk het leukst", zegt Max Malestein. "Maar nu we met het coronavirus zitten en toch fit willen blijven dan is het mooi dat we toch iets kunnen en mogen." "Vandaag is het veel schieten en conditiewerk", vult collega Leander Zwolle aan. "We doen wat core-oefeningen. En verder train je drie keer per week voor jezelf om fit te blijven." Kim Petersen vindt het vooral belangrijk dat ze in de zaal met de bal kan trainen. "Het is goed voor je balgevoel. Vooral als je thuis geen korf hebt en daarnaast vind ik het fijn om m'n teamgenoten te zien. Dat is toch belangrijk voor de teambuilding."

In de meest optimistische versie zal, volgens de routekaart van het KNKV, de Korfbal League op 9 januari van start kunnen gaan.