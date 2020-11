Geen Natuurwerkdag, maar 'natuur-in-je-tuin-dag: 'Een nette tuin is funest voor de natuur'

"Er zijn genoeg mogelijkheden om in je eigen tuin natuurterreintjes te creëren", legt Pieter Posthumus van Landschapsbeheer Drenthe uit. "Laat het blad bijvoorbeeld gewoon liggen. Dat is goed voor spinnetjes en kevertjes. Je kan ook een bladhoop voor egels maken. Daar kunnen ze 's winters in overnachten of zelfs overwinteren. Dat zijn allemaal kleine handelingen die je in je eigen tuin kan doen om de biodiversiteit te vergroten."

Rommelige tuin

De tuin van Lidy Kuiper, voorzitter van IVN Borger-Odoorn, is op eerste gezicht een beetje rommelig, maar dat heeft een functie. "In de zomer staan hier allemaal bloemen waar insecten en vlinders op afkomen. Dat is zo'n genot om naar te kijken. Veel mensen houden hun tuin heel goed netjes, maar dat is eigenlijk funest voor de natuur."

Kuiper adviseert daarom ook om een hoekje in je tuin te maken waar het een beetje rommelig mag zijn. "Brandnetels zijn bijvoorbeeld heel nuttig, want dat zijn waardplanten voor vlinders. Dus het is helemaal niet erg om die te laten staan."

Kuiper legt uit wat je allemaal kan doen om je tuin voor dieren aantrekkelijker te maken:

Vogels en insecten op het balkon

Mensen die geen tuin, maar wel een balkon hebben kunnen dit weekend ook aan de slag. "Ik heb jarenlang in een flat gewoond en mijn balkon was daar ook supergroen", legt Kuiper uit. "Je kan bijvoorbeeld een insectenhotel ophangen, een waterschaal plaatsen en in potten kan je veel planten neerzetten. Denk dan niet aan de bekende planten zoals de begonia, maar bijvoorbeeld ook aan salie. Die is erg interessant voor insecten. Als je daar een beetje op let, dan kan je zelfs op een balkon vogeltjes en insecten verwelkomen.

Wie dit weekend mee wil doen met de natuur-in-je-tuin-dag kan op www.natuurwerkdag.nl/natuurinjetuin kijken voor meer tips.