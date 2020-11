Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Lezen bijvoorbeeld. De bibliotheken zijn weliswaar dicht, maar de Bieb-drive in Assen is open. Daar kun je boeken en andere materialen afhalen die je eerder hebt gereserveerd. Ook de bibliotheken in Drenthe die zijn aangesloten bij Biblionet hebben een afhaalpunt.

Ontspannen inspannen

Als je op zoek bent naar totale ontspanning heb je geluk, want de sauna's mogen openblijven van premier Rutte. Een lekker wijntje of eten tijdens je saunabezoek mag dan weer niet.

Als je niet op zoek bent naar totale ontspanning kun je jezelf natuurlijk ook afbeulen in een sportschool. Die zijn ook open.

Digitale bedrijvendag

Vanuit je luie stoel een kijkje nemen bij bedrijven in Hoogeveen? Ook dat kan dit weekend. Daar wordt een digitale open bedrijvendag gehouden. De 'normale' open bedrijvendag kan niet doorgaan, daarom is er voor een digitale editie gekozen.

Vanaf zaterdag kun je kijken naar een film van een uur waarin tien bedrijven uit Hoogeveen zich presenteren.

Tuinwerkdag

Als je liever wat lichamelijke activiteit hebt kun je in je eigen tuin aan de slag. Eigenlijk zou zaterdag de landelijke natuurwerkdag worden gehouden, maar ook hier steken de coronamaatregelen een stokje voor.

Er is een alternatief bedacht: de actie #natuurinjetuin. Ga zaterdag 7 september in je eigen tuin aan de slag om die groener te maken en help zo mee aan biodiversiteit. Tips kun je vinden op de website van natuurwerkdag. Er zijn ook nog prijzen te winnen.

Wandelen

Je kunt natuurlijk ook zelf de natuur in. Voor een ommetje of een flinke tippel. De herfstkleuren zijn prachtig. Drenthe barst van de wandelroutes.

Zoek op internet maar eens op 'wandelen in Drenthe'. Trek de stoute schoenen aan, voor het weer hoef je het niet te laten. Het is dit weekend rustig herfstweer. Wel is er kans op mist. Fietsen mag natuurlijk ook. Let wel op dat je met maximaal twee personen bij elkaar naar buiten mag.