Positief getest: Ilyas' grootste vrees werd waarheid

"Ik ben bang om heel erg ziek te worden", zegt Ilyas Kaya. Momenteel heeft hij alleen lichte klachten.

Kaya noemde vorige week zijn verblijf in het asielzoekerscentrum (azc) in Assen een 'kwestie van leven of dood'. Hij is een paar uur voor de uitslag van de test vandaag naar het voormalige Nescio-hotel in Haren gebracht. In Haren zitten ook tientallen andere asielzoekers uit het azc in Assen die besmet zijn met het coronavirus of die uit voorzorg zijn overgeplaatst.

Ander in coma gebracht

"Een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Assen is er zo slecht aan toe dat hij in coma is gebracht. Ik hoop maar dat dit niet met mij gebeurt", zegt Kaya.

Hij stuurde vorige week meerdere keren een brief aan verschillende ministeries. Kaya vindt zichzelf vallen in de risicogroep vanwege zijn zwakke gezondheid. Hij zegt onder meer twee keer een niertransplantatie te hebben ondergaan en een hoge bloeddruk te hebben. Ook heeft hij naar eigen zeggen drie stents wegens een hartaanval en heeft hij problemen met het bovenste en onderste gedeelte van zijn longen.

Ook zijn broer is bezorgd over de situatie. "Hij is al twintig jaar ziek. Wat kun je zeggen tegen iemand die al twintig jaar ziek is en het coronavirus krijgt? Stress maakt het ziekteverloop erger. Het is een krachtig virus. Ik hoop dat zijn immuunsysteem hem beschermt", reageert Zekai Kaya, die in Noorwegen verblijft.

Overplaatsing alleen bij klachten

Kaya heeft vorige week bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aangegeven dat hij overgeplaatst wil worden naar een ander asielzoekerscentrum, met eigen sanitaire voorzieningen op de kamer. In Assen delen de bewoners de toiletten namelijk met 25 andere mensen.

Het COA gaf toen aan dat mensen die geen coronaklachten hebben of die niet positief zijn getest, in principe niet apart worden opgevangen of in quarantaine geplaatst worden. Kaya had op dat moment nog geen symptomen die duidden op Covid-19.

Lees ook: