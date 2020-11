Meppeler onderzoeker: 'Walvisfilet was delicatesse in de Middeleeuwen'

Walvisvlees was lekkernij in Middeleeuwen (Rechten: Pixabay.com)

De adel en de gegoede burgerij deden zich in de Middeleeuwen tegoed aan walvisvlees, blijkt uit onderzoek van Youri van den Hurk. Het was een delicatesse die vooral werd gegeten tussen Aswoensdag en Pasen.

Van den Hurk, afkomstig uit Meppel, is zoöarcheoloog bij de Rijksuniversiteit Groningen. Een zoöarcheoloog doet onderzoek naar hoe in vroeger tijden mensen met dieren zijn omgegaan.

"De walvissen zijn nog niet heel goed onderzocht in de archeologie. In Nederland is uit de Middeleeuwen een aantal botresten van walvissen gevonden en daar heb ik onderzoek naar gedaan", zegt Van den Hurk. "We kennen allemaal walvisjager Willem Barentsz uit de zestiende eeuw die Spitsbergen ontdekte, maar van de periode die daaraan vooraf ging weten we nog weinig."

Noordkaper

Uit de gevonden botten lijkt naar voren te komen dat in de Middeleeuwen ook al gejaagd werd op walvissen. "Dat gebeurde voor de kust van Nederland en Vlaanderen. Daar is niks meer van over, dus ze hebben goed hun best gedaan", aldus Van den Hurk.

Een van de soorten waar het meest op gejaagd werd was de noordkaper. Een soort die het nu heel slecht doet. "Er leven nog ongeveer 500 dieren van deze soort langs de noordoostkust van Amerika. Die kwamen dus vroeger ook veel voor voor in onze kustwateren", zegt Van den Hurk..

Vastenperiode

Uit het onderzoek van Van den Hurk blijkt dat walvisvlees vooral werd gegeten tijdens de vastenperiode van veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen. "Dan mochten christenen geen zoogdiervlees eten. In de Middeleeuwen dachten ze nog dat een walvis een vis was. Daarom mochten die wel worden gegeten."

De meeste botresten van walvissen zijn teruggevonden in kastelen en abdijen. Dus met name de adel, gegoede burgerij en geestelijken hebben zich het walvisvlees goed laten smaken lijkt het. "Vooral de tong van de walvis schijnt een delicatesse te zijn geweest", zegt Van den Hurk. "Je kunt het nog steeds eten in Noorwegen, IJsland en Japan, maar ik heb het nog nooit gegeten en ben dat ook niet van plan."