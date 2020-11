Welke koe is het beste paard van stal?

Winter heeft er veel plezier in. "Normaal gesproken kom je op een keuring, nu kom je bij boeren thuis en zie je wat er bij de boeren speelt. Dat is wel een stukje lastiger, want normaal heb je de koeien keurig naast elkaar staan en kun je ze mooi vergelijken. Nu moet je ze in het hoofd prenten."

'Een echte topper'

Een van de kanshebbers is Charity 201. Volgens eigenaar Theo van Vliet de perfecte kandidaat. "Ja, dit is een heel goede vaars. Deze vaars is goed ontwikkeld en heeft perfecte uiers. Ze gaat goed over de benen. In mijn ogen een echte topper! Maar de jury bepaalt, dus ik heb niks te zeggen."

Koeienkeurder Frank Winter legt uit waarop gelet wordt. "We hebben eigenlijk binnen de koe verschillende onderdelen. We letten heel erg op de uier. Hoe zit de uier aangehecht? Ook letten we op de benen. Hoe stapt de koe? Heeft ze bijvoorbeeld een krachtige stap? En we kijken naar hoe de koe gebouwd is."

'Uit de hand gelopen hobby'

Het meedoen aan de keuring is volgens veel boeren vooral een leuke hobby. Maar wel een die bij sommigen leidt tot goede zaken. "Het is een uit de hand gelopen hobby", zegt Van Vliet. "Het is hier uitgegroeid tot een tweede bedrijfstak. Van deze koe kan ik ook embryo's verkopen, die gaan naar België en Italië."

Op 11 december kunnen alle boeren de gefilmde en gekeurde koeien zien op de website van De Zuidwesthoek. Dan wordt ook de winnende koe bekendgemaakt.