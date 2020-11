Nieuw viaduct Emmen-West geplaatst: begin van reeks veranderingen

Aan het begin van de ochtend zijn de werkers al op de been. Het viaduct, van 51 meter lang en 17 meter breed, wordt op vier machines in het daarvoor bestemde gat gereden. Met spanning kijken de werkers toe.

De meetlat wordt erbij gehaald. Het plaatsen van zo'n bouwwerk is toch altijd weer een spannend moment, meent de aannemer. Het is precisiewerk. "We zijn al maanden bezig met het reken- en tekenwerk", legt aannemer Marc Beukers van Van Spijker Infrabouw uit.

Plaatsing viaduct afslag Emmen West N34 (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Betere doorstroom

"De N34 en de N391 komen hier bij elkaar", vertelt projectleider Bert Dijks van de Provincie Drenthe. "We zijn bezig de wegen los te maken van elkaar, zodat we hier een knooppunt krijgen waarin het verkeer gewoon kan doorstromen zonder stil te staan op de stroomwegen." Hiermee probeert de provincie de verschillende wegen die bij Emmen-West samenkomen, de beide bovengenoemde provinciale wegen maar ook de Oude Rijksweg en de Ermerweg, los te koppelen zodat er een veilig knooppunt komt.

Volgens Dijks is zo'n veilig en overzichtelijk punt op dit deel van de N34 is hard nodig. "Er gebeuren hier steeds meer ongevallen. De wachttijden vanaf de N34 om de N391 op te gaan worden steeds langer, wat toch gevaarlijke situaties veroorzaakt."

Ongelijkvloerse knooppunt

Het plaatsen van het viaduct is het begin van een reeks veranderingen rond afslag Emmen-West. Over een paar weken rijdt het verkeer over de Klinkmolen 2 en wordt de huidige weg afgesloten en vernieuwd. In de toekomst wordt de N34 hier verdubbeld en ook komt er een soort lus, ook fly over genoemd, voor de mensen die van Groningen naar Emmen rijden.

Het nieuwe knooppunt Emmen-West moet in 2022 klaar zijn. "Maar waarschijnlijk zal het rond de kerst daarvoor zal het zo'n beetje helemaal in gebruik zijn", aldus Dijks.