Skik 25 jaar live op zien best: 'Ik hoop dat ze het kunnen waarderen'

"Het is zo'n belangrijke plaat geweest voor de Drentse cultuur en muziek", meent Erik de Vries van Stichting Kunst en Cultuur. "De band heeft laten zien dat je door veel te repeteren, veel op te treden en door goede muziek te maken - ook al is dat in streektaal - dat je dan ver kan komen."

Eigen draai

Volgens De Vries heeft Skik laten zien dat je met muziek in streektaal toch heel ver kan komen.

Voor het eerbetoon aan Skik vroeg De Vries zeven artiesten om hun eigen invulling te geven aan een liedje van het eerste album. Woordkunstenaar MR. Pim Pomsy, producer Nizzle Viddy, singer-songwriters TAMAR, CYNN, Isa Zwart en Leon Moorman en de band Redwood Club hebben hun eigen draai gegeven aan de nummers van het album SKIK.

"Ik mocht doen wat in mijn eigen straatje past", zegt Tamar Tanasale, bekend als TAMAR. "Eigenlijk is de muziek van Skik aan mij voorbijgegaan, maar door dit project ben ik ze gaan volgen. Het is voor mij heel verrijkend geweest."

Vrouwelijker

TAMAR heeft het nummer Naor huus een eigen sausje gegeven. "Het is wat leger en simpeler dan wat Skik ermee gedaan heeft, misschien wel wat vrouwelijker", meet de singer-songwriter. "Voor mensen die van Skik houden is het wel heel iets anders."

"Daarom hebben we hier ook voor gekozen", meent De Vries. "Wij zagen namelijk het nu niet in om een Skik lookalike-bandje te vragen om de nummers te gaan coveren. Wij zochten een creatieve inrichting."

Voor TAMAR is het toch wel spannend wat een ander ervan vindt. "Ik wil het eigenlijk niet weten, maar ik hoop dat Daniël Lohues het wel kan waarderen en dat hij niet denkt: 'Wat heb je mijn nummer verkracht'."

Op televisie

Het eerbetoon zou in eerste instantie vergelijkbaar moeten zijn met de het eerbetoon aan Cuby+Blizzards, vorig jaar in Grolloo. Sociaal Cultureel Centrum 't Schienvat op Erica zou de locatie worden voor het eerbetoon. Totdat corona roet in het eten gooide. 't Schienvat is nog steeds het decor, maar er zit geen publiek bij. Om het toch aan iedereen te kunnen laten zien wordt het uitgezonden op RTV Drenthe.

Hoe de artiesten een eerbetoon geven aan het album SKIK van Skik is vanavond om 20.00 uur te zien op RTV Drenthe. De herhaling is vanavond om 21.30 uur, ook zondag wordt de uitzending herhaald.