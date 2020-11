Verbouw station Emmen naar dubbelspoor begonnen

"Door het dubbelspoor kunnen treinen elkaar passeren en daardoor kan Arriva met de Blauwnet-treinen vier minuten sneller rijden tussen Emmen en Zwolle. Een wens van de provincie Drenthe, die de 15 miljoen euro kostende ombouw betaalt", vertelt bouwmanager Jordi Boer van ProRail.

Door het extra spoor kan er in de ochtendspits vier keer per uur een trein van Emmen naar Zwolle rijden en 's middags andersom. Nu eindigen de spitstreinen van en naar Zwolle in Coevorden. Ook bij vertragingen of verstoringen van de treindienst krijgt ProRail, door het tweede spoor, meer kansen om de treindienst bij te sturen.

Tweede perron en nieuwe trappen

"Naast het tweede spoor bouwen we ook een tweede perron. Om snel en veilig vanaf de treinen van beide perrons naar de bussen en fietsen te kunnen lopen komen er twee nieuwe trapopgangen in de tunnel van de Nieuw-Amsterdamsestraat die onder station Emmen Zuid doorloopt. Daarvoor trillen we dit weekeinde damwanden de grond in zodat we twee bouwputten krijgen. Vervolgens breken we de tunnelwand op twee plaatsen door en daar kunnen we dan later de trapopgangen bouwen."

Even een tweede spoor en een perron erbij bouwen kost wel wat extra inspanning. Boer: "Hieronder zit nog een veenlaag. Als we daarop gaan bouwen zakt de boel naar beneden, dat kan dus niet. We gaan eerst de veenlaag afgraven en stevig zand er in storten. Daarna kunnen we pas de bedding, rails en het nieuw perron gaan bouwen."

De komende tijd worden de voeten en masten voor de nieuwe bovenleiding neergezet (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Terwijl aan de ene kant van het station op twee plekken de damwanden de grond ingaan, legt een andere werkploeg via een kraan op de rails de nodige kabels aan. Weer een andere ploeg gaat bezig met het plaatsen van de betonnen voeten en ijzeren palen voor de nieuwe bovenleiding.

Hoe ziet het bouwschema er uit?

"Tijdens grote werkzaamheden kunnen er geen treinen rijden. Die doen we het komend jaar verspreid over verschillende periodes waarin er minder reizigers zijn", legt Boer uit. Alles in één keer aanleggen was geen optie want de nieuwe grond moet eerst een tijd liggen voordat het stevig genoeg is om op te bouwen. Bovendien zou je dan een hele lange periode hebben waarin er geen treinen kunnen rijden.

Als alles volgens plan verloopt is dit het schema: - november 2020 tot mei 2021: maken van de trapopgangen en bovenleidingmasten plaatsen - mei 2021: bovenleiding en seinen aansluiten - mei tot augustus 2021: aanleg tweede perron en tweede spoor - augustus 2021: hellingbaan voor mindervaliden bouwen - december 2021: wissels aanleggen en het tweede spoor en tweede perron in gebruik nemen

De ombouw van station Emmen Zuid gaat een dik jaar duren (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Bezwaar van de buurt

De ombouw van Emmen Zuid liep de afgelopen jaren de nodige vertraging op. Buurtbewoners maakte bezwaar tot aan de Raad van State aan toe. Ze vrezen overlast van geluid en trillingen door treinen op het nieuwe 600 meter lange stuk stuk spoor dat dichterbij hun huizen komt te liggen. Ze wilden dat het dubbelspoor aan de overkant zou worden aangelegd.

Maar dat maakte het hele project weer fors duurder. De Raad van State wees de bezwaren van de buurt tegen het bestemmingsplan. Volgens onderzoek krijgen vier woningen in ieder geval meer trillingen dan toegestaan. Over deze vier woningen zegt de Raad van State dat het om 'incidentele overschrijdingen van de norm voor trillingen' gaat.

