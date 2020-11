'Vreselijk was het niet, het is een soort zelfkastijding'

Het is een boek over een al wat oudere tocht van Van Rijn. "Direct na de reis had ik het te druk om een boek te schrijven, ik was alweer bezig met de volgende reis", vertelt Van Rijn in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Maar nu ik even niet kan reizen wilde ik korte verhalen schrijven, maar het bleek zo interessant dat ik nog een verhaaltje erbij deed en uiteindelijk heb ik daar zoveel interessante dingen beleefd dat het een dik boek is geworden."

Salmonellavergiftiging

Voor Van Rijn is fietsen een doel op zicht. "De auto neem je om ergens te komen, maar op de fiets heb je je doel al bereikt op het moment dat je op de fiets stapt. Als je bijvoorbeeld naar Kaapstad wil is dat je doel maar de rit ernaartoe is een doel. Je ziet wat van de wereld, de natuur en de cultuur."

Abra Anticona 4818 m, met dreigende wolken in de droge tijd (Rechten: Frank van Rijn)

Toch ging zijn rit richting de vijfduizendmetergrens niet helemaal zonder obstakels. "Ja, de salmonellavergiftiging was minder leuk, echt vreselijk wil ik het niet noemen", aldus Van Rijn over één van de hoofdstukken in zijn boek. "Ik zat in de rimboe en werd ziek. Ik moest verder, teruggaan was net zo ver - en dan zou ik uiteindelijk het stuk twee keer moeten fietsen. Ik moest verder."

Zelfkastijding

In het boek legt Van Rijn uit welke overwegingen hij moest maken om verder te gaan. "Er kwam een vrachtwagen aan, ik moest beslissen. Ga ik mee of niet?" Van Rijn heeft met zichzelf afgesproken dat hij alle kilometers zelf af moest leggen. "Ik was heel ziek en kon maar honderd omwentelingen doen voor ik weer moest afstappen. In een seconde moest ik beslissen of ik mee ging met de vrachtwagen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan."

Zelfopname bovenop de 5559 meter hoge Chuquiamanta (Rechten: Frank van Rijn)

"Er komt ook een soort sadistisch of masochistisch gevoel over je waar je dan toch van kan genieten, een soort zelfkastijding. Uiteindelijk heeft die ene ik in mij gezegd dat ik het niet moet doen. Gelukkig maar, anders was het aan mij gaan knagen dat ik die kilometers niet zelf zou hebben afgelegd."

Volgende land

Vanwege de maatregelen rondom corona is Van Rijn nu niet op reis. "Ik had anders in Chili gezeten of misschien wel in Afrika." Van Rijn mist nog dertien landen in Afrika, waar hij nog naar toe wil gaan.

Van Rijn is met zijn 72 jaar nog niet klaar met fietsen. "Of misschien ga ik wel naar Afghanistan. Ik heb alle landen eromheen wel gehad, maar Afghanistan zelf nog niet."