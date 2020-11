Don Diablo opnieuw op plek zes in top 100 van beste dj's

De onthulling was gisteravond tijdens een virtuele editie van het Amsterdam Music Festival.

'Creativiteit kun je niet rangschikken'

Don Schipper - zoals de 40-jarige dj eigenlijk heet - stond vorig jaar ook al op de zesde plaats. En ook dit jaar is hij blij met die plek. "Ik weet dat je creativiteit eigenlijk niet kunt rangschikken, maar ik spreek uit de grond van mijn hart als ik zeg dat jullie (de fans, red.) liefde en steun de wereld voor mij betekent in deze donkere tijden." Don Diablo zegt verder dat het niet kunnen optreden hem pijn doet.

In gesprek met DJ Mag vertelt Don Diablo over wat hij dit jaar allemaal heeft gedaan. Zo heeft hij dit jaar zijn huis - een voormalige kerk - verbouwd en is MTV Cribs langsgekomen om het huis te filmen. Daarnaast heeft hij de nodige optredens vanuit z'n huis gestreamd, waaronder concerten vanuit z'n slaapkamer, toilet en z'n Star Wars-zwembad. Bovendien heeft de Drentse dj volgens het magazine ook een nieuwe kledinglijn én een stripverhaal gelanceerd. Een nieuw album is ook bijna klaar.

Don Diablo in de top 100 2014: plek 82 2015: plek 30 2016: plek 15 2017: plek 11 2018: plek 7 2019: plek 6 2020: plek 6

David Guetta de populairste

David Guetta (53) mag zich na negen jaar weer de populairste dj ter wereld noemen. Guetta kreeg in 2011 voor het laatst de meeste stemmen van het publiek en wist destijds de vierjarige hegemonie van Armin van Buuren te doorbreken.

De winnaars van vorig jaar, het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike, moeten dit jaar genoegen nemen met de tweede plaats. Het is voor het eerst in negentien jaar dat er geen Nederlander meer staat in de top twee van de DJ Mag Top 100. Martin Garrix, de winnaar van 2016, 2017 en 2018, zakt dit jaar van twee naar drie. Armin van Buuren is de tweede Nederlander op plaats vier.

Het is de 24e keer dat het publiek de beste dj van de wereld mag kiezen. De winnaar wordt traditiegetrouw tijdens AMF bekendgemaakt, dat normaal gesproken tijdens het Amsterdam Dance Event is in een volgepakte Johan Cruijff Arena.

Tijdens de digitale editie van het AMF traden grote en minder grote namen uit de dancewereld op. Zo draaide aanstormend talent Avalan een set vanuit een lege Arena en verscheen Armin van Buuren vanaf het circuit in Zandvoort. Ook de kersverse nummer 1, David Guetta, gaf een optreden.

