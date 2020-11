Roelof Waninge contracteert voormalig MotoGP-coureur Hafizh Syahrin

Hafizh Syahrin (26) uit Maleisiƫ rijdt volgend seizoen in dienst van het NTS RW Racing Team van Roelof Waninge uit Dwingeloo. Hij neemt de plek in van de enige vaste Nederlandse Grand Prix coureur Bo Bendsneyder.

Syahrin maakte in 2011 zijn debuut in de Moto2. Vanaf 2014 werd hij een vaste coureur in deze klasse. In 2018 en 2019 maakte de wegracer uit Maleisië een uitstapje naar de MotoGP. Maar dit seizoen keerde hij weer terug in de Moto2-klasse.

Drie keer stond Syahrin in z'n carrière op het podium bij de strijd om de wereldtitel. In 2012 werd hij derde en in 2017 eindigde hij één keer op de tweede plaats en één keer op de derde plaats.

Dit seizoen staat de Maleisiër met 21 WK-punten op de twintigste plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij finishte dit seizoen twee keer als negende. Dat waren zijn beste prestaties.

Syahrin wordt teamgenoot van Barry Baltus. Eerder werd al bekend dat de 16-jarige Belg een contract heeft getekend voor twee seizoenen bij het NTS RW Racing Team.